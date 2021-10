比月球還近！小行星驚險掠過地球　科學家「完全沒發現」原因曝光

▲小行星「2021 UA1」掠過地球數小時後才被科學家發現。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

直徑約莫2公尺、相當於高爾夫球車大小的小行星「2021 UA1」,本週在距離地球表面僅3000公里處掠過地球,比月球離地球的距離還要近,但科學家卻在事發後才注意到小行星的存在。

綜合《每日郵報》與《耶路撒冷郵報》報導,「2021 UA1」小行星在24日傍晚以大約1800英里的速度掠過南極洲上空,所幸並未撞擊地球。當時,這顆高爾夫球車大小的小行星僅距離地球表面3000公里,是目前距離地球第3近的小行星。

儘管這顆小行星與地球「擦肩而過」時,距離比月球離地球的距離還要近,但科學家指出,它的直徑非常小,僅2公尺左右,因此若它與地球發生撞擊,也很有可能會在穿越大氣層時被燃燒殆盡,不太可能造成任何傷害。

Newly-discovered #asteroid 2021 UA1 missed Antarctica by only 3000 km Sunday evening.

It came from the daytime sky, so it was undiscoverable prior to closest approach.https://t.co/Y0zY7mAYue pic.twitter.com/R9VpMo2X9G