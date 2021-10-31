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比月球還近！小行星驚險掠過地球　科學家「完全沒發現」原因曝光

▲▼小行星掠過地球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小行星「2021 UA1」掠過地球數小時後才被科學家發現。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

直徑約莫2公尺、相當於高爾夫球車大小的小行星「2021 UA1」，本週在距離地球表面僅3000公里處掠過地球，比月球離地球的距離還要近，但科學家卻在事發後才注意到小行星的存在。

綜合《每日郵報》與《耶路撒冷郵報》報導，「2021 UA1」小行星在24日傍晚以大約1800英里的速度掠過南極洲上空，所幸並未撞擊地球。當時，這顆高爾夫球車大小的小行星僅距離地球表面3000公里，是目前距離地球第3近的小行星。

儘管這顆小行星與地球「擦肩而過」時，距離比月球離地球的距離還要近，但科學家指出，它的直徑非常小，僅2公尺左右，因此若它與地球發生撞擊，也很有可能會在穿越大氣層時被燃燒殆盡，不太可能造成任何傷害。

科學家認為，這起事件真正的危險之處，在於小行星如此近距離地飛過地球，但科學家們卻在事發數小時後才注意到它的存在。科技網站CNET報導，致力於搜索近地小行星計畫的卡特林那巡天系統（Catalina Sky Survey）是首個發現「2021 UA1」身影的機構。

科學家們分析，這是因為美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構所探測到的多數小行星都是朝著地球和太陽的方向飛來的，但這顆小行星確實從太陽的方向朝著地球而來，加上它接近地球的時間又剛好落在白天，太陽的強光導致能見度很低，才有了這樣一個意外的失誤。

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小行星驚險掠過地球！　科學家「完全沒發現」

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