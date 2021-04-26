陸將用10年時間探測小行星、彗星　並嘗試「著陸採樣」返回地球

▲陸將用10年時間探測小行星、彗星。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中科院院士葉培建近日在中國航天大會上表示，中國未來將用10年的時間展開對小行星、深空等的探測，「任務分為兩個大階段，首先要對近地小行星2016HO3進行探測，然後走得更遠，去一顆彗星進行探測。」

葉培建日前發表了《小天體探測任務的設想》報告按照設想，探測預計持續10年時間，發射後，探測器將用約1年時間前往2016HO3小行星，之後，花1年左右時間對其進行近距離探測，並嘗試著陸、採樣，返回地球。

葉培建指出，在接近地球時，分離出返回艙將樣品送回地球，探測器則繼續飛行，前往133P彗星的長達7年的漫長旅途。

葉培建提到，小天體探測是國際深空探測的新熱點，科學成果豐碩，任務週期長、技術挑戰大，「中國小天體探測器方案的任務目標是通過一次任務，實現對近地小行星探測與取樣返回和主帶彗星繞飛探測，實現探測領域和核心技術的全面性突破，使中國小天體探測達到國際同期先進水平。」

葉培建指出，中國小天體探測任務擬探測地球共軌天體2016HO3和小行星311P，「2016HO3是一顆地球共軌天體，發射和返回窗口靈活；適於取樣返回、分析天體來源；311P是小行星帶中的主帶彗星（活躍小行星），研究熱點為主帶彗星形成和演化、氣體活動機制。」

葉培建表示，中國小天體探測任務的工程目標是突破弱引力天體表面採樣、高精度和高自主相對自主導航與控制、小推力轉移軌道、輕小型超高速再入返回、多模式長壽命電推進等關鍵技術，推動深空探測整體能力提升；實現近地小行星近距探測、採樣返回和主帶彗星近距探測，為小行星起源及演化等前沿科學研究提供探測數據和真實樣品，推動中國空間科學與空間技術協調發展。

葉培建強調，未來小天體探測任務的實施，將進一步提升中國的深空探測能力，推動行星科學的快速發展，為航天強國建設做出重要貢獻。