「草東」鼓手陳屍房內　防疫旅館低調：細節無法回答

記者陳凱力／新竹報導

知名樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡今(30日)被發現陳屍在台北市中正區的一間防疫旅館內，警方趕抵現場時，發現蔡女已經明顯死亡多時。初步調查後，警方已排除他殺可能，但確切死因仍在釐清當中。

▲「草東沒有派對」鼓手傳出在一間防疫旅館內輕生。（圖／記者宋良義攝）

台北市警方今日接獲飯店人員通報，位於中正區某防疫旅館套房中有一名女子輕生死亡。飯店人員對於何時發現、怎麼發現等問題均表示「無法回答」，人員說，近期住房率並非滿載狀態，對於蔡女入住過程不太清楚，雖證實蔡女被發現在旅館內死亡，但不清楚發現過程，對細節也無法回答。

初步了解，死者為知名樂團鼓手蔡憶凡，居檢期間為10月25日至11月8日，蔡女目前正在進行居家檢疫，經鑑識人員到場後，初步排除他殺嫌疑，由於屍體已出現屍斑，研判死者死亡多時，詳細死亡時間及死因仍待進一步調查。

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