草東鼓手亡！高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」　1條頸痕判輕生

▲知名樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡被發現陳屍在一間防疫旅館內。（圖／記者宋良義攝）

記者陳凱力／綜合報導

知名樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡今(30日)被發現陳屍在台北市中正區的一間防疫旅館內，經初步調查後，發現屍體已有屍斑，應死亡多時，警方前往現場鑑定後已排除他殺可能，但確切死因仍在釐清當中。

法醫高大成接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，要鑑定死亡時間，大致可以從幾個方向判定，如果壓下屍斑會退色，就是死亡大約5個小時，不會退色就是10小時，胯下若有發現黑青，則死亡1天，是因為人死亡後硫化物會沉澱在胯下，若身體出現血管網，則死亡時間約2天，身體若有類似燙傷的水泡，死亡時間則約3天。

由於人死亡以後，紅血球因缺氧造成沉澱，因此屍體會產生屍斑，從屍斑的位置也可判斷死亡時的姿勢，例如趴臥死亡，屍斑就會沉在腹部、大腿面，若上吊死亡，屍斑則會沉澱在腿、腹部。

▲人死亡後紅血球會因缺氧而沉澱，因而在皮膚表面形成屍斑，法醫一般會以屍斑做為死亡時間的判斷依據之一。（圖／翻攝自pixabay）



不過屍斑在死亡4個小時內仍會因外力而移動位置，直到10個小時後屍斑位置才會固定，為不可逆現象，也因此前面才會說「如果壓下屍斑，有移動，就是5個小時內，不會動就是死亡超過10個小時」，期間如果屍體有被移動，屍斑即使後來固定，也會在不符合死亡方式的位置上。

高大成也提出自己多年應驗道，一般若採取上吊輕生，脖子出現2條以上的紋路，則要高度懷疑他殺，這代表死者在死前有掙扎，若脖子下方的壓痕只有1條，且壓痕朝耳上，則代表自殺，其中壓痕最難加工偽造。

除此之外還有眼白，若出現出血現象則代表死前曾掙扎，應懷疑他殺可能，這些都是一般鑑識現場，除了打鬥痕跡、屍體傷勢，做為判斷的依據之一，刑案現場中，法醫也會根據這些因素排除是否他殺之嫌。

▲一名不願具名的法醫表示，屍斑、屍僵都是用來參考死亡時間的因素之一，有經驗的法醫也會依當時的環境、溫度進行調整。

一名不具名的法醫也提到，除了屍斑，也可以從屍體僵硬程度來推估時間，通常死亡2~4小時後屍體會開始變僵硬，直到10個小時到非常硬的程度，但僵硬現象會在1天後消失，所以若有出現固定屍斑與變軟的屍體時，則表示死亡時間已經超過1天以上。

不過靈異節目經常會演舌頭外吐的死狀則非必然，氣管也不一定會斷裂，與力道、時間、位置有關，但非絕對。

法醫也提到，一般鑑識人員會從死者的幾個方向來思考是否為他殺可能，例如「人：死亡動機」、「事：最近發生什麼事，催促死亡動機」、「時間：最後消失身影或者屍體的表現是否符合」、「地：場合對不對，該不該死者出現」、「物：用什麼手段，與屍體呈現出來是否吻合」。

此外，季節、環境溫度也會影響屍體死後的徵狀，一般有經驗的法醫也會依據現場情況來做參考，做為鑑定依據。

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