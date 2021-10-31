習近平21個月「沒出訪」　紐時曝盤算轉變：不再為國際舞台妥協

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，中國國家主席習近平已21個月沒有海外出訪，表面上看似因為疫情，實際上卻是「強化中國外交及內政深刻變化的盤算」。他減少與各國領袖面對面會晤的機會，顯示已經轉向關注國內問題，而且不願在國際舞台上妥協。

美國總統拜登提出組成「民主聯盟」對抗中國挑戰之際，習近平也尋求與俄國及開發中國家建立夥伴關係，反對所謂的「西方偽善」。儘管北京主導與塔利班談判，他也持續與歐洲領袖舉行視訊會議，但相較於疫情前的積極出訪，鮮明差距仍舊引發各界關注。

國際政治風險諮詢公司「歐亞集團」分析師湯瑪斯（Neil Thomas）指出，疫情前一年，習近平年均訪問14國、在海外度過34天，比美國前總統歐巴馬平均25天、川普23天都還要多。但他指出，巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）本周才與習通話，時間已經遠超過與拜登見面的時間，因此減少海外出訪，對外交而言並非太大劣勢。

《紐約時報》指出，在習近平領導下，中國不再覺得必須與美國及其盟友合作，而是將重心轉向國內，北京關注維護習近平的健康及內部政治謀劃，尤其習近平預計明年宣布續任國家領導人，相較之下，面對面外交的重要性遠遠降低。

▲習近平長達21個月沒有海外出訪。（圖／路透）



但是，中國如今在貿易、台灣和人權問題方面，面臨日益緊張局勢，聲譽持續惡化，習近平卻少了親自反擊的機會。德國智庫「墨卡托中國研究所」（MERICS）資深研究員萊加達（Helena Legarda）表示，「在外交方面而言，面對面會晤通常是克服任何協議後續障礙，或者試圖緩解緊張情緒的基礎。」

值得注意的是，習近平以視訊方式參加30、31日登場的20大工業國（G20）峰會，也被預期缺席下周的聯合國氣候峰會。外界認為，這將破壞各國合作對抗氣候變遷、疫情後經濟復甦的最大希望。

此外，習近平拋棄了前領導人鄧小平提出的「韜光養晦」路線，而是展現出自信、野心勃勃的嶄新形象；與此同時，北京諸多政策面臨國際社會審查，包括疫源調查、人權以及台海問題。調查顯示，許多主要大國對中國的觀感在過去2年急遽惡化。

加州大學聖地牙哥分校（UCSD）政治學教授史宗瀚（Victor Shih）表示，習近平減少海外出訪，適逢國內民族主義情緒高漲，「他不再覺得自己需要國際支持，因為他擁有太多國內支持，或者說是國內控制。」

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