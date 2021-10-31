疫情影響取消千人宴　嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物節開跑　

▲ 2021嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物節開跑2021嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物節開跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

秋天是品嚐虱目魚最美味的時節，嘉義縣政府日舉辦「2021嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物活動」，縣長翁章梁攜手料理達人蔡季芳(阿芳老師)及業者為活動揭開序幕，還透過直播加碼優惠大放送。線上購物活動即日起至11月30日止為期一個月，提供當季最優質虱目魚產品及各項好康優惠，邀請全國民眾線上輕鬆選購，免出門，在家就能品嚐嘉義最道地虱目魚好滋味。

記者會現場由翁縣長與阿芳老師線上直播拍賣，開箱4組限量超值特惠組，線上民眾訂購非常踴躍，還從訂購者中抽出20名送購物金500元，翁章梁和阿芳老師也再加碼各抽出1名幸運兒，幸運兒所購買的虱目魚組合，由翁章梁和阿芳老師直接買單，而價格一路往下殺的超級限量特惠組，連翁章梁都認為業者是賣一樣虧一樣。

嘉義縣是虱目魚養殖和加工大本營，「虱目魚嘉年華」是年度盛事，今年因疫情關係，取消千人宴活動，改為線上購物節形式，縣府嚴選榮獲十大神農、白金虱王、產銷履歷達人等殊榮，以及通過CAS、產銷履歷驗證及生產追溯等11家優質業者，提供消費者包括魚肚、里肌肉、魚背鰭、魚丸、魚卷、魚麵、魚鬆等各式優質產品，絕對安心有保證。

翁章梁說，線上購物消費者最擔心品質問題，縣府推出的虱目魚線上購物由縣府嚴選業者和產品，政府加持拍胸脯掛保證，民眾絕業可以安心買，放心吃。



線上購物節還提供許多好康優惠，除了有30組以上超值優惠組合，還有全館免運費、不定時驚奇好康、贈送限量首購購物金、限量滿額購物金、站內滿額抽氣炸烤箱，還可以登錄嘉義縣「好康+1 等你來+1」抽獎活動，獎項有輕豪宅、敞篷遊艇、iphone及Gogoro機車等大獎。

嘉義縣是全國虱目魚重要產銷節點，養殖面積約2,700公頃，年產量約8,500公噸（占全國第三），產區集中在東石、布袋及義竹。另外，布袋新塭地區虱目魚加工處理場林立，全國有六成以上虱目魚都是從這裏集散出去，質與量堪稱全國翹楚。

嘉義縣虱目魚以鹹水養殖，無土味，肉質甜美細緻，營養價值高，有豐富優質的蛋白質、脂質、維生素及礦物質，富含EPA和DHA，又稱「狀元魚」、「牛奶魚」，現在正是吃虱目魚的好時節，不但肥美好滋味且營養豐富，歡迎全國民眾上網搜尋「嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物節」輕鬆選購（網址https://milkfish.waca.tw/）。