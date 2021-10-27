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雙11優惠即日開跑！屈臣氏72小時驚喜折扣、寶雅人氣商品只要99元

▲▼屈臣氏、寶雅雙11線上購物節。（圖／品牌提供）

▲美妝通路1111「雙11」線上購物優惠很有誠意。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

百貨周年慶還沒過，屈臣氏、寶雅線上雙11購物節即日起開跑，企圖讓消費者荷包失守，屈臣氏祭出千支商品滿額現折100元、72小時驚喜折扣，寶雅則推出人氣爆品1折起，甚至全額免單，讓大家從頭到腳買好買滿。

▲▼屈臣氏、寶雅雙11線上購物節。（圖／品牌提供）

▲醫美全品項滿額折200元，折扣殺很大。

屈臣氏搶客不手軟，即日起超過千支人氣商品，滿額現折100元，限時4天推出人氣爆品111元起，各類商品11/5至11/7獨家商品超低價，滿額現折50元，還有護膚醫美全品項滿額現折200元。

▲▼屈臣氏、寶雅雙11線上購物節。（圖／品牌提供）

▲購入開架唇彩正是時候。

11/11至11/13推出「爆買72小時」，全站及開架商品下殺驚喜折扣。不僅如此，即日起在foodpanda購買屈臣氏，首購輸入優惠碼，消費滿400元現折200元。

▲▼屈臣氏、寶雅雙11線上購物節。（圖／品牌提供）

▲未來美 EX8分鐘PLUS升級保濕面膜4入，限時特價99元。

寶雅1111優惠活動即日起至11/14 ，寶雅線上買祭出整點搶購，每日中午12點限時開賣99元秒殺人氣商品及1折起的破盤商品，活動期間更搭配著指定時段大方撒出會員點數2倍、5倍、最高11倍點數大放送。

▲▼屈臣氏、寶雅雙11線上購物節。（圖／品牌提供）

▲1028 初嫩彈潤美唇組(花顏唇語霧萃唇膏＆山茶花精萃護唇膏)，限時特價50元。

11/11起，首4日不限金額通通免運，下單就有機會抽到面膜組一年份，11/1至11/10共10天天天精選主題日，活動期間消費不限金額享最高會員點數11倍送，更有iPhone13、iPad以及購物消費整單由寶雅幫你買單。

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