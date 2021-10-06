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嘉義縣創業獎勵補助最高40萬元　支持青年返鄉發展

▲▼ 嘉義縣青年創業一站式服務平台上線 創業獎勵補助每案最高40萬元。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣青年創業一站式服務平台上線 創業獎勵補助每案最高40萬元。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣政府為支持青年發展並鼓勵回鄉，推出「嘉義縣青年孵化讚」平台，整合產官學研資源，協助青年掌握創業資訊，提供育成團隊及業師輔導諮詢，建構線上線下虛實整合的青年創業一站式平台服務。6日於嘉義縣表演藝術中心舉辦啟動儀式。啟動儀式中邀請陽光鵪鶉牧場(科盈食品有限公司）、小桌末桌遊、農泉畜產有限公司及奮起福企業有限公司4組嘉義縣在地青年團隊創業經驗分享，見證嘉義縣青年勇敢追夢歷程。

▲▼ 嘉義縣青年創業一站式服務平台上線 創業獎勵補助每案最高40萬元。（圖／記者翁伊森攝）


縣長翁章梁表示，嘉義縣積極轉型邁向農工大縣，吸引不少青年返鄉創業與發展，縣府也積極推動相關政策計畫，營造更友善的創業環境，希望透過這樣的線上孵化讚平台，讓青年更有效地得到所需的資源與支持，進而留鄉扎根。縣府也接續推出「嘉義縣青年創新創業獎勵補助計畫」，並結合完善的輔導機制，讓孵化器的效益加乘放大。

▲▼ 嘉義縣青年創業一站式服務平台上線 創業獎勵補助每案最高40萬元。（圖／記者翁伊森攝）


嘉義縣政府勞工暨青年發展處處長陳奕翰表示，「嘉義縣青年孵化讚」是完整的一站式平台，提供政府計畫與資金貸款等各種創業相關資訊，也提供輔導及諮詢服務協助青年解決各種創業問題。不論是返鄉創業或是對地方有想法的青年都可善用平台獲取所需資源及最新訊息，更多詳細資訊請至平台網站查詢(http://www.ccyih.org/index.aspx)。


嘉義縣政府為大力支持青年創業，翁縣長正式宣布「嘉義縣110年青年創新創業獎勵補助計畫」，分為「創業圓夢類」、「創業啟動類」及「經營優化類」三類，每案最高補助40萬元，歡迎20至45歲青年踴躍申請，計畫即日起開始受理申請至11月30日止，詳細申請資訊請參閱嘉義縣政府勞工暨青年發展處網站(https://reurl.cc/em3zRj)。

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