嘉義縣前議員王焜玄賄選案　遭解職後獲判緩刑5年定讞

▲王焜玄涉賄選，遭判緩刑定讞。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍的嘉義縣前議員王焜玄，2018年間參選縣議員時被控現金賄選，遭檢方提起公訴及當選無效之訴。其中當選無效之訴去年判決當選無效確定，王遭解職；至於刑事賄選部分，二審將他判刑2年、緩刑5年。這部分上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。

王焜玄當時參加嘉義第6選區的縣議員選舉，他的胞兄是竹崎前鄉長王焜弘。當時檢調單位掌握情資，發現王焜玄疑似以現金買票，因此提起公訴。一審法院審理後，認定有罪，判刑4年、褫奪公權6年。

案件上訴後，台南高分院曾經傳喚收到現金的證人，證人表示，當時王焜玄與另名劉姓男子前來，詢問附近有效票多少票？2人離去不久後，劉姓男子又轉回證人家中，並以每票1000元的價格，交付現金給與證人。證人因此舉報。

王焜玄否認犯罪，辯稱自己是政治素人，不懂選舉生態，而當時行賄買票者並非自己競選團隊人員，對於有人為他買票，他一點都不知情。另外王焜弘也出庭為胞弟辯護，宣稱買票者乃是感念他在地方上的建設，自發性、主動買票，胞弟全然不知情。二審法院最後雖然認定有罪，判刑2年；但給予其自新機會，因此宣告緩刑5年，並於判刑定讞後繳納公庫150萬元。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

本案在地方上頗受矚目，因案發時嘉義還有兩起縣議員賄選案，三起案件互為比較。一件為嘉義市前副議長郭明賓賄選案，他最後認罪，遭判刑2年、褫奪公權7年，已於去年入監服刑。另一件為5連霸市議員廖天隆遭控賄選案，他在偵查期間坦承犯行，承辦檢察官在起訴書請求減刑，但蒞庭的公訴檢察官卻認為不應減刑，最後廖天隆以死明志，2019年2月間在議員研究室燒炭自殺。