嘉義縣社區精準運動　首批23位指導員完訓

▲▼嘉義縣社區精準運動首批指導員完訓 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為有效指導社區長輩鍛鍊身體，延緩失能失智，嘉義縣政府與臺灣樂齡體智能研究推廣協會共同合作推動「精準功能性體智能運動指導員培訓與認證計畫」，第一期有23位指導員完成培訓認證，未來並將深入社區推廣精準運動。

截至8月底止，嘉義縣老年人口比率20.84％，全國居冠，培訓計畫主要目的是讓指導員帶領長輩學會在日常生活中自我鍛鍊的運動習慣，並以漸進方式推廣到嘉縣各照護據點，預防失能失智；另一方面也吸引青壯人才下鄉服務，透過運動開創青銀共照。

社會局表示，透過運動強化身體機能是先進國家因應老化社會的發展趨勢，也是超高齡社會中「長期照顧」的新方向，嘉縣率先透過精準運動指導，讓老序大擁有不老的腦，不衰的腿，建立獨特訓練模式。

該計畫聘用師資群來自嘉縣多所知名大學教授，包括中正大學成教系魏惠娟、南華大學黃清雲、運競系王秀華、嘉義大學體育與健康休閒系丁文琴、南華大學莊麗燕組成專業團隊，設計系統化培訓。

縣長翁章梁、縣議員林秀琴、葉孟龍、社會局代理局長張翠瑤都一同到場關心，指導員現場帶領長輩、貴賓體驗「增肌勇骨、平衡防跌」精準課程，透過挺腰、挺胸、擺手、抓握彈力球等運動，讓身體回復肌肉彈性。翁章梁大讚指導員台語流利、動作確實，引導長輩投入課程笑開懷。