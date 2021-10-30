美FDA批准兒童施打BNT！台灣再等等　指揮中心曝「2大考量」

▲美國FDA已批准5至11歲兒童接種BNT疫苗。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

美國食品藥物管理局（FDA）29日批准輝瑞疫苗接種在5-11歲兒童的緊急授權。台灣方面，疫情指揮中心今（30）日回應，會再向BNT藥廠取得臨床試驗結果，再送食藥署更改仿單，但前提是先觀察國外這年齡的施打情況，交由專家諮詢小組評估。

根據美聯社報導指出，FDA週五批准輝瑞兒童疫苗的緊急使用權，FDA顧問小組表示，兒童施打疫苗好處大於風險。輝瑞藥廠也曾提出試驗報告，結果顯示輝瑞兒童疫苗預防新冠症狀效果達91%，副作用則有手臂酸痛、發燒等，但心肌炎的部分，因為實驗人數不多無法驗證。

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據了解，輝瑞兒童疫苗劑量是成人版的三分之一，但成分是相同的，輝瑞兒童疫苗瓶蓋是橘色，跟成人版的紫色有所區別，兒童一樣必須注射2劑、間隔3週，不過目前仍須等CDC許可才能開打。

疫情指揮中心發言人莊人祥在下午記者會提到，還是要向BNT取得臨床試驗結果後，送至FDA更改仿單，但同時也會觀察國外這年齡層施打情形，包括安全性跟有效性等。

醫療應變組副組長羅一鈞則說，FDA通過後仍要經美國CDC核准安全有效，考量是否利大於弊、疫情現況適合小朋友使用與否；另外，相關衛教跟醫療院所注意事項也都需要美國FDA制定。至於疫苗施打劑量，兒童版是成人版的三分之一，瓶身標示也會有不同，防止誤打，指揮中心會持續注意美國發展，並由專家諮詢小組開會討論。

指揮官陳時中表示，會先觀察美國兒童接種疫苗後成效。