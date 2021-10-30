過半民眾不認同「3+11決策」與政府無關　要蘇貞昌、陳時中道歉

▲過半民眾不認同「3+11決策」與政府無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年5月台灣爆發嚴重本土新冠肺炎疫情，外界將矛頭指向政府恢復航空機組員檢疫「3+11」決策有關，但政府則否認有關，而根據今天（30日）最新公布一份調查顯示，高達56％民眾不認同政府說法，並有近5成民眾認為行政院長蘇貞昌、衛服部長陳時中應該為「3+11」決策負責，另有5成民眾不滿意政府取得新冠肺炎疫苗表現。

受到Delta病毒影響，今年5月台灣本土爆發嚴重新冠肺炎，更進入三級警戒，各界對政府在疫情控制、疫苗採購及施打順序等相關措施有不少批評，有人認為疫情和航空機組員檢疫恢復「3+11」決策有關，政府首長應為決策負責道歉，但政府則否認，指沒有證據顯示「3+11」決策與本土疫情有關。

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為了解民眾對政府在防疫作為看法，草根基金會委託TVBS民調中心，在10月5到8日進行調查，共有1077份有效問卷，結果顯示，高達5成民眾不滿意政府取得疫苗表現，但也有45%滿意；另接近5成民眾滿意目前疫苗覆蓋率，但也有41%是不滿意；另有47%民眾不滿意民進黨在疫情表現，另也有41%是滿意。

另對於是否同意「航空機組人員3+11決策與本土疫情有關」，調查顯示，高達56％民眾不認同政府說法，僅有22%同意，另有48%認為蘇貞昌應該為「3+11」決策道歉，47%認為陳時中應該為「3+11」決策道歉，但也有3成左右民眾認為蘇、陳兩人不必道歉。

草根基金會民調召集人、靜宜大學資管系教授顏永森指出，近期台灣疫情雖然和緩，卻有5成民眾對政府取得疫苗不滿，以及41%民眾對目前疫苗覆蓋率表現不滿意，很顯然與很多民眾打不到疫苗有關。

台大公衛學院博士任小萱，雖然有5成的人不太滿意政府取得疫苗表現，但對照國外經驗來看，我個人算滿意，因為國外疫情非常嚴重，澳洲多度封城，台灣並沒封城，而是民眾自主封城，且台灣民眾也沒上街頭抗議，至於五月這波疫情，因為少數個人不遵守「3+11」而造成，但其實很多機組人員是遵守「3+11」。

毒理醫學專家招名威認為，雖然調查看來僅有5成民眾對政府取得新冠疫苗不滿意，但和調查時間點為10月有關，現在時間點可能無法完全反映民眾的不滿，而民眾在這份調查中的不滿，凸顯民眾認知與政府公權力有些落差，政府單位要好好審視。