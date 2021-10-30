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還是由王必勝調度！陳時中曝「春節若徵用集檢所」要拜託他

▲▼陳時中出席第31屆醫療奉獻獎表揚典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中出席第31屆醫療奉獻獎表揚典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

防疫旅館不足，交通部長王國材透露指揮中心歸劃春節返台居檢改為10天在旅館、4天在家，但面對首例Delta亞系AY.4.2病毒入侵，是否有望讓遊子提前返家？衛福部長陳時中表示，這是其中一個方案，還在估計返台人數，基本上現在進來的都是變種病毒，指揮中心會加強監測，未來如果要徵用集中檢疫所作為防疫旅館，也會由醫福會執行長統籌調度。

交通部長王國材昨接受媒體聯訪表示，衛福部正在討論將14天的居家檢疫時間縮為10天，剩餘4天返家進行。不過副指揮官陳宗彥昨在記者會上表示，目前推估過年約有2.8萬人返台，依照現行模式應該還是進行14天居家檢疫與7天自主健康管理，是否做執行上調整，仍須綜合各方面意見仔細評估規劃。

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陳時中今（30）日出席第31屆醫療奉獻獎表揚典禮，AZ混打BNT、口罩解封以及春節返台居檢問題。陳回應，混打在本月計劃內，但因10月只剩下2天，同一時間指揮中心發言人莊人祥在記者會中被問及此事時回應，應該是11月接受預約。至於口罩解封下一步則為開放賣場試吃，不過夜市邊走邊吃則暫不考慮開放。

另針對交通部透露的10天防疫旅館檢疫、4天回家檢疫模式，陳時中表示，這是眾多方案中的其中一項，春節返台人數還在估算，就算真的執行該方案，讓醫護人員到居檢者家中採檢可能性不高，因為壓力太大。

最後，陳時中表示，去年返台是要求一人一戶，集中檢疫所共釋出1500間房間供返台民眾居家檢疫，實際入住1300間，今年若維持原本的14天防疫旅館檢疫，遇到需要徵調集中檢疫所支應時，也會由醫福會執行長統籌調度。

▼陳時中出席第31屆醫療奉獻獎表揚典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

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