陳時中：AZ混打在11月計劃內！　BNT不會這麼快給兒童打

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布第十三輪疫苗規劃，依然未見混打選項，衛福部長陳時中今（30）日出席第31屆醫療奉獻獎表揚典禮，會前被問及何時開放AZ混打BNT？以及是否會跟進美國開放5至11歲幼童接種BNT疫苗？他表示，混打在這個月的計劃之內，另BNT則會先觀察美國兒童接種疫苗後成效。不過，10月已剩兩天，陳時中應該是指11月。

美國食品藥物管理局（FDA）29日批准輝瑞疫苗接種在5-11歲兒童的緊急授權。根據美聯社報導指出，FDA週五批准輝瑞兒童疫苗的緊急使用權，FDA顧問小組表示，兒童施打疫苗好處大於風險。

輝瑞藥廠上週曾經提出試驗報告，結果顯示輝瑞兒童疫苗預防新冠症狀效果達91%，副作用則有手臂酸痛、發燒等，但會不會心肌炎？因為實驗人數不多所以無法驗證。

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輝瑞兒童疫苗劑量是成人版的三分之一，但成分是相同的，輝瑞兒童疫苗瓶蓋是橘色，跟成人版的紫色有所區別，兒童一樣必須注射2劑、間隔3週，不過目前仍須等CDC許可才能開打。

不過，雖然陳時中提到AZ混打BNT是在這個月的計劃之內，但同一時間指揮中心發言人莊人祥被問及此事時回應，「將視後續疫苗到貨情形，預計11月開放混打。」