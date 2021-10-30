毒蟲合資買毒品　1人發生車禍2人一起送辦

▲台南市警一分局德高派出所巡佐徐鴻文與警員林任縈等2員，處理1起交通事故時，查獲邱嫌肇事人與葉姓友人持有海洛因毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名56歲邱姓男子，騎機車在東區生產路發生車禍事故，台南市警一分局德高派出所巡佐徐鴻文與警員林任縈等2員前往處理時，發現邱嫌將1包可疑物品交付給來現關心的58歲葉姓友人，警方馬上上前攔查，發現係第一級毒品海洛因，邱、葉二嫌始坦承合資1千元買毒品，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

一分局警方指出，10月21日中午12時許，台南市警一分局德高派出所巡佐徐鴻文與警員林任縈等2員在東區生產路處理邱姓犯嫌所發生之交通事故，警方於現場處理過程中，有另一名自稱邱嫌友人的58歲葉姓犯嫌，騎乘機車前來關心邱嫌車禍情形，惟警方銳眼瞥見邱嫌伺機將1包白色粉末迅速放置於葉嫌所穿外套之右側口袋後，葉嫌立即轉身欲騎車離去，林員見葉嫌形跡可疑立即將其攔下，經葉嫌同意主動交付身上持有之第一級毒品海洛因1包。

葉等2嫌均坦承該毒品係兩人各出資500元，並由邱嫌負責外出購買，隨後警方對葉等2嫌實施毒品採驗，2人皆呈陽性反應，全案偵訊後毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

一分局分局長方國璽平時就提醒員警處理各類案件均應警覺，保持敏銳度，不僅能確保執勤安全，亦能發掘蛛絲馬跡偵破刑案，本案員警處理交通事故並進而積極查獲毒品案，即為淨化治安積極之表現。