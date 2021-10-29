北市特警情緒不穩竟變強盜！當街硬拉外送員　搶走爭鮮壽司

▲北市刑大1名特勤中隊警員，因心情不佳竟拉外送員進樓梯間，搶走外送壽司後離開。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大1名特勤中心警員，在9月份返回隊部時心情低落，中隊長發現後交代同仁陪同回宿舍休息，但沒想到在單位外搭小黃離開，該名警員在長安西路附近下車，將1名外送員拉進樓梯間，並搶奪外送員手上的爭鮮壽司，最後離開現場上車離去。

據了解，27歲的C姓警員從事警政工作約7年，在3年多前通過考核進入北市特勤中隊，最後如願考上，但在23日返回隊部時，突然變得心情低落，且整個人語無倫次相當恍神，同事緊急通知中隊長，中隊長獲悉後交代同仁陪同返回文山宿舍休息。

2人在北市刑大駐地旁的家樂福前搭乘Uber計程車離開，行經長安西路78巷4弄附近時，卻突然向司機表示要下車，下車後先將1名40歲的L姓外送員強拖至2樓樓梯間，並且2人發生肢體衝突，最後搶走外送員的餐點後上車去。

警方獲悉後趕往現場，但該名特勤中心警員已經離開，最後調閱資料發現是「自己人」，隨即通知北市刑大，並將該名搶奪外送員壽司的特勤警員，依照搶奪、妨害自由等罪嫌送辦。

刑大後續也通知C姓警員家屬，家屬則是表示，哥哥因最近心情不佳，已經在案發當天下午陪同到診所看病，但不知道為何原因，北市刑大也交代1名警員暫時陪同C姓警員，避免該警員有情緒不穩狀況發生。

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