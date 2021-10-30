11月夜空熱鬧非凡！天王星衝、月偏食輪流登場

▲11月星空很熱鬧，包括11月19日的「月偏食」。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今天是10月底，已經進入深秋，慢慢開始有冬天的寒意，但接下來夜空卻依然熱鬧非凡，台北天文館表示，今天（30日）首先由「金星東大距」揭開序幕，接著是11月5日的「天王星衝」，最後則由11月19日的「月偏食」，民眾將可看見深紅色滿月從地平線升起的奇異壯觀景象，錯過要等明年11月，民眾要把握機會。

台北天文館表示，今天的金星「東大距」，也是今年唯一的「大距」，此時金星與太陽的離角最大，可觀賞時間最長，從日落後到晚上8點前，以肉眼即可在西方天空看見它明亮的身影，不僅適合觀賞，配合晚霞與地景還可拍出超美的照片。

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至於11月5日的天王星「衝」，台北天文館表示，所謂「衝」是一年中最亮也最接近地球的時刻，在這前後幾週，都是觀賞天王星的最佳時段，由於天王星亮度低，肉眼僅勉強可見，建議民眾使用雙筒望遠鏡，來欣賞這顆閃耀著青綠馬卡龍色的遙遠行星。

而壓軸的「月偏食」，台北天文館分析，11月19日的「月偏食」很特別，雖然是偏食，但食分高達0.979，幾乎已達到「全食」程度，而且是「月出帶食」，當天傍晚17時3分月球升起時恰好「食甚」，數分鐘後日落，民眾將可看見深紅色滿月從地平線升起的奇異壯觀景象。

台北天文館提醒，錯過這次，下次要看到月全食，得等到明年11月，而本次月食自月升至18:47復圓，其間歷時1小時44分，台北天文館將進行網路直播來服務民眾。