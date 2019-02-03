　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

錯過血狼月沒關係！2019年還有6大天文奇景值得注意

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

2019年對天文迷來說，絕對是不可錯過的一年！除了1月的超級血狼月之外，外媒統整出2019年相當罕見又有看頭的6大天文奇景，雖然不是每個都能從台灣看到，但有機會出國的話，可以順便碰碰運氣囉！但請記住，在任何類型的日食期間都不要用肉眼看太陽，否則可能會對眼睛造成傷害。

5月6日水瓶座流星雨（Eta Aquarids Meteor Shower）
 今年有非常多流星雨，但其中最壯觀的就是5月份的水瓶座流星雨。根據美國航太總署（NASA）的說法，流星雨的前兩天適逢新月，意味著天空將會更暗，因此流星雨會更加清楚，預計每小時可生產20至40顆流星或更多。

4月19日到5月26日都可以看到水瓶座流星雨，但最大值會落在美東時間5月6日凌晨3點，可惜當時台灣時間為5月6日下午，恐怕無緣看到了。

▼2016年水平座流星雨。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2016年水平座流星雨。（圖／達志影像／美聯社）

7月2日日全食（Total Solar Eclipse）
 錯過去年北美日全食的人，今年在南亞與南美還有一場！預計在7月2日下午3點23分，智利、阿根廷南部與南太平洋部分地區都可看到。

▼2017年的日全蝕。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2017年的日全蝕。（圖／達志影像／美聯社）

7月16日月偏食（Partial Lunar Eclipse）
 這場日偏食在格林威治標準時間9點31分（台灣時間7月17凌晨4點31分）開始，位在南美洲、歐洲、非洲、亞洲和澳洲的人都能看到。

11月11日水星凌日（Rare Transit of Mercury）
 上次的水星凌日發生在2016年。水星是太陽系中最小的行星，當它運行到地球與太陽之間，並連成一條線時，就會出現水星凌日的現象。今年將會在台灣時間11月11日下午3點半開始，並持續5個半小時。

▼2016年印度學生聚集觀看水星凌日景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2016年印度學生聚集觀看水星凌日景象。（圖／達志影像／美聯社）

12月26日日環食（Annular Solar Eclipse）
 今年的日環食會在黎明時刻開始，可惜只有阿拉伯半島與南亞地區看得到。

ET快訊
除夕到女友家拜年…他包3600被酸「喝喜酒？」　女友怒：用心
小年夜拜天公！「一年最後盛典」台中大甲+北部人　半夜大動員
發財機會延到除夕！大樂透「1億頭獎」槓龜　紅包開27組

關鍵字：天文,流星雨,日全食,日環食,月偏食,水星凌日

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

錯過血狼月沒關係！2019年還有6大天文奇景值得注意

上銬性侵、綁樹上逼挖墳！變態男虐前女友20hr「錄影到處炫耀」

連獅子都不敢惹！動物園飼養員餵食到一半...突遭長頸鹿踹肚亡

6歲小哥哥結婚了！女方是「雙胞胎妹妹」　父母超樂：一家人美滿幸福

媽媽「溫蒂漢堡」點餐...車後5歲兒拿「點45手槍」朝臉開轟

日本性工作者遇「超奇葩要求」　洗碗、搬家還要照顧老人！

蠟筆小新「小白」出頭天！登上男主角　要成為「超級英雄」保衛地球

採購2艘「福特級航母」！美海軍戰力升級　將於2028、2032年交付

毒梟「矮子」遭控性侵13歲少女！　噁心暱稱「給我生命的維他命」

「秘密男友」藏2年！18歲女車禍「半身癱」　他竟意外獲家人同意

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

錯過血狼月沒關係！2019年還有6大天文奇景值得注意

上銬性侵、綁樹上逼挖墳！變態男虐前女友20hr「錄影到處炫耀」

連獅子都不敢惹！動物園飼養員餵食到一半...突遭長頸鹿踹肚亡

6歲小哥哥結婚了！女方是「雙胞胎妹妹」　父母超樂：一家人美滿幸福

媽媽「溫蒂漢堡」點餐...車後5歲兒拿「點45手槍」朝臉開轟

日本性工作者遇「超奇葩要求」　洗碗、搬家還要照顧老人！

蠟筆小新「小白」出頭天！登上男主角　要成為「超級英雄」保衛地球

採購2艘「福特級航母」！美海軍戰力升級　將於2028、2032年交付

毒梟「矮子」遭控性侵13歲少女！　噁心暱稱「給我生命的維他命」

「秘密男友」藏2年！18歲女車禍「半身癱」　他竟意外獲家人同意

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄

剪髮還送「巨乳撞臉」服務　這家理髮店讓網友暴動：頭髮太長啦！

用錯窮一輩子！2019「最招財錢包顏色」曝　OO色戶頭多好幾個零

毒品圈超ㄎㄧㄤ「獨家消息」！吸完可重振雄風　醫：只會更軟

台北人的遊樂場！12座特色公園免費玩翻天

過年限定！運動甩油也能試手氣　擲骰子贏了讓你免費體驗

掰掰東芝！「抖音」現身紐約時代廣場陪跨年　網：快出來見上帝

《波希米亞狂想曲》雷米馬利克首回應導演性醜聞！認了：我和他之間不愉快

春節到彰化百寶村　有新春百寶箱福袋搶購

國際熱門新聞

辣妹穿「起秋小褲」　色狼滅火了

嗑藥男賊「闖殯儀館」非禮女屍！..

俄未解謎案！　「強大未知力量」..

全球最美雙胞胎　遺傳爸媽神基因

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

男褲內有一坨屎　海關驚見真黃金

中11億樂透卻「衰6年」！失業..

20歲可愛妹拒做愛　老闆射4槍..

媽媽點漢堡吃　車後兒拿槍自轟臉

最大騙局！ 「女版賈伯斯」海詐..

爺奶喝爛醉　把11個月大孫丟火..

12件令人匪夷所思的拍賣品

躲泰國性侵女童　挪威男傳愛滋病..

破解光合作用　基改助植物產量飆..

更多熱門

相關新聞

「無立春」嫁娶會很慘？專家駁斥

進入臘月後，農曆春節的腳步愈來愈近，年味也漸濃。天文專家表示，在即將到來的豬年，將出現傳統曆法中的「無春」現象，即農曆的一年中沒有「立春日」。由於民間傳聞這樣的年份不適合嫁娶，否則會「一生不幸」，但天文專家則稱，這種說法毫無根據，民眾千萬不要被誤導。

科學家：收到15億光年外太空訊號

全台絕佳追星觀測點推薦

雲層散去　吳德榮：適合看流星雨

流星雨今晚大爆發！每小時120顆

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

命理專家教大家超簡單旺財術！

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

即／酒駕害死多人　法務部說話了

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面