錯過血狼月沒關係！2019年還有6大天文奇景值得注意

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2019年對天文迷來說，絕對是不可錯過的一年！除了1月的超級血狼月之外，外媒統整出2019年相當罕見又有看頭的6大天文奇景，雖然不是每個都能從台灣看到，但有機會出國的話，可以順便碰碰運氣囉！但請記住，在任何類型的日食期間都不要用肉眼看太陽，否則可能會對眼睛造成傷害。

5月6日水瓶座流星雨（Eta Aquarids Meteor Shower）

今年有非常多流星雨，但其中最壯觀的就是5月份的水瓶座流星雨。根據美國航太總署（NASA）的說法，流星雨的前兩天適逢新月，意味著天空將會更暗，因此流星雨會更加清楚，預計每小時可生產20至40顆流星或更多。

4月19日到5月26日都可以看到水瓶座流星雨，但最大值會落在美東時間5月6日凌晨3點，可惜當時台灣時間為5月6日下午，恐怕無緣看到了。

▼2016年水平座流星雨。（圖／達志影像／美聯社）



7月2日日全食（Total Solar Eclipse）

錯過去年北美日全食的人，今年在南亞與南美還有一場！預計在7月2日下午3點23分，智利、阿根廷南部與南太平洋部分地區都可看到。

▼2017年的日全蝕。（圖／達志影像／美聯社）



7月16日月偏食（Partial Lunar Eclipse）

這場日偏食在格林威治標準時間9點31分（台灣時間7月17凌晨4點31分）開始，位在南美洲、歐洲、非洲、亞洲和澳洲的人都能看到。

11月11日水星凌日（Rare Transit of Mercury）

上次的水星凌日發生在2016年。水星是太陽系中最小的行星，當它運行到地球與太陽之間，並連成一條線時，就會出現水星凌日的現象。今年將會在台灣時間11月11日下午3點半開始，並持續5個半小時。

▼2016年印度學生聚集觀看水星凌日景象。（圖／達志影像／美聯社）



12月26日日環食（Annular Solar Eclipse）

今年的日環食會在黎明時刻開始，可惜只有阿拉伯半島與南亞地區看得到。