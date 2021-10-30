她照顧81歲失智街友「遇真愛」身家4千萬　不滿結婚判撤銷上訴了

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

輕度失智的81歲邱姓街友被屏東縣政府送到長照中心安置，經調查名下有4000萬元的財產，為保護他權益，向法院聲請輔助宣告，不料該長照中心一名女主管卻趁機帶他戶政事務所辦理「結婚」登記，縣府向檢方提告偽造文書罪嫌，獲不起訴處分；另向地院聲請婚姻無效之訴；屏東地院判決撤銷兩人婚姻登記；她不服判決，已提出上訴。

法界人士指出，婚姻無效之訴屬於三審定讞，老翁已80多歲，官司審愈久對麥女愈有利，一旦無法在老翁有生之年定讞，麥女就擁有4千萬財產的繼承權。

縣府社會處表示，法律如此規定，縣府只能等待官司進行；而在一審判決婚姻登記無效後，麥女已離職，縣府只能期盼官司早日有結果。因麥女已離職，無法取得她對提出上訴的說法。

判決書說，邱姓老翁於2016年6月間被發現在屏東市街頭流浪，且出現失智現象，縣府據報後將他安置在麥女擔任主管的長照中心。由於老翁喪偶多年，兩名兒子目前也因身心等因素無法照顧他。

因此縣府於2月間向屏東地院聲請輔助宣告及暫時狀態處分聲請，該地院於5及6月間分別裁准，由縣府擔任他的輔助人。事後，縣府卻發現長照中心麥姓女主管於同年10月帶他帶到戶政事務所辦理結婚登記，兩人成為夫妻，縣府代理提出登記無效訴訟。

地院審理，傳訊相關人員到庭，其中受理登記的戶政人員表示，當時看不出有異常情形；麥女表示，照顧邱翁日久生情，邱翁一再主動求婚，她才決定結婚，雙方出於真意；惟邱翁說法反覆。

法官認為，邱、麥2人處於受監護者與監護者下對上關係，對於上位者的引導，下位者極易有附和的回應，經送鑑定，確定邱翁認知功能明顯退化，不具結婚當事人對婚姻意思一致的基本要件，撤銷兩人的婚姻關係。