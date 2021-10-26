陸Z世代都市青年「恐婚族」佔3成　70％女性選擇「不相信婚姻」

▲大陸為挽救出生率開放生育政策，年輕男女對婚戀生子卻充滿不確定感。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸人口老化問題持續攀升，低生育率的背後，伴隨著「低結婚率」的現象。根據中共共青團10月初公布的青年婚戀意願調查顯示，2905名18至26歲的未婚都市青年中，低婚戀意願者出現「憂婚」、「懶婚」、「不婚」，甚至是「恐婚」現象，在選擇「不相信婚姻」的3成青年中，女性比例更高達70％，「談婚色變」的想法引起外界關注。

《光明日報》報導，「男大當婚，女大當嫁」是我國傳統的婚姻價值觀。而近年來，越來越多的年輕人徘徊在婚姻殿堂之外，結婚年齡的推遲、青年的低婚戀意願（不想戀愛／結婚，不確定會不會戀愛／結婚）已成為全社會的隱憂。

▲大陸Z世代婚戀意願調查。（圖／記者魏有德製）

這份針對大陸Z世代（1995年至2005年出生的網路世代）都市青年的婚戀意願調查顯示，在「你將來會談戀愛嗎」問題上，12.8%的青年選擇「不談戀愛」，26.3%的受訪者表示不確定。對於「你將來會結婚嗎」，25.1%的青年選擇「不確定」，8.9%的青年選擇「不會結婚」，也就是說，有34%的青年不再認為結婚是一件理所當然的事。此外，還有近三成受訪青年表示，從未談過戀愛。

Z世代青年作為未來10年內結婚的主力軍，結婚意願也呈現下降趨勢。其中，女性的結婚意願明顯低於男性。調查結果指出，女性選擇「不結婚」和「不確定會不會結婚」的人數佔43.92%，比男性多出19.29%，兩者相加則達到68.55%，接近七成。

年輕女性對婚姻抱持懷疑的態度更加強烈，但在對戀愛態度的調查中，並未發現此類性別差異，這代表著在看待婚姻上，女性的態度更為謹慎。

被現實障礙所困的「憂婚族」

在影響結婚意願的原因中，受訪青年選擇「結婚的經濟成本太高」的佔46%；選擇「生育養育孩子成本太高」的佔56.2%。對生育養育成本的憂慮，成為年輕人對婚姻望而卻步的主因。有網友便一語道破憂婚族的最大疑慮，「彩禮（聘金）、酒席、房、車、孩子。」

把婚姻標籤化的「恐婚族」

在影響結婚意願的原因中，受訪者選擇「不相信婚姻」的佔30.5%，其中女性佔73.4%，代表著女性「恐婚族」比男性更多。這些青年大多對婚姻有著負面認知，譬如來自本人或父母親友糟糕的婚戀經驗，或是媒體對婚姻中產生的惡劣事件報導。網友小周（化名）表示，「害怕戀愛分手，婚姻會失敗，生孩子受罪，婆媳關係難處理，教育孩子太累....」諸如此類的問題讓他們「談婚色變」。

對婚姻持「佛系」態度的「懶婚族」

大陸社會中還存在一類青年，對戀愛、結婚並不排斥，但他們不會為了尋找「另一半」而特別努力，尤其是沒時間或戀愛成功機率不高，所抱持的是一種隨遇而安的態度。調查顯示，選擇「覺得自己沒時間沒精力結婚」的佔34.5%；在影響結婚意願的原因中，選擇「找到合適的人很難」的佔60.8%，名列第一。

對婚姻祛魅（除魅）的「不婚族」

調查顯示，當被問及「不想戀愛」的原因時，選擇「一個人很好，談戀愛很麻煩」的比例為74.8%。隨著現代化和城市化的快速演變，青年的主體性和獨立性也快速提升，大陸網路蓬勃發展強化了他們在社會中的話語權，婚戀態度也悄然發生變化，很多人不再視「結婚生子」為人生必經過程。有的青年嚮往自由和無拘無束的生活，這些「不婚族」將單身視作一種生活方式，把更多的時間和精力投注在個人事業發展和興趣愛好中。

外界分析，「Z世代」青年深受個體主義影響，個性鮮明、自我意識凸顯且獨立性更強，假使婚姻不能提高自己的生活品質，或婚姻影響到個人自我價值的實現，他們寧可不願意接受和選擇婚姻。

此外，隨著網路發展而成長的「Z世代」青年，對婚戀的認知極大程度上來自於網路。他們零散和非系統的婚戀知識、碎片化思維一旦與生活中的負面經驗、媒體的負面報導耦合，就會形成對婚戀的非理性、災難化思維，進而出現「恐婚」現象。

再加上「Z世代」青年在現今社會上面對的高強度工作壓力及「寧缺勿濫」的擇偶觀，時間及空間環境皆受到挑戰的情況下，失去的往往便是最佳戀愛及婚姻時機。值得注意的是，「母職懲罰」（因母親角色而遭遇的求職、工作評價、薪資、晉升機會等負面影響）也是年輕女性在不婚考量上重要的客觀障礙，更不用說婚後面臨生育的高成本及負擔。

