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吳釗燮首參與IPAC年會　籲民主陣營團結捍衛自由民主

▲▼外交部長吳釗燮以視訊方式參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）首次年會，再次呼籲國際民主陣營團結捍衛自由民主。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮以視訊方式參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）首次年會。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近日出訪歐洲，外交部29日表示，吳釗燮應「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）邀請，以視訊方式參與該聯盟首次實體年會，會中談及國際社會面對獨裁政體所帶來的挑戰，全球民主陣營必須團結一致。

吳釗燮會中表示，歐洲議會上周以懸殊票數通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，建議歐盟強化與台灣的政治關係、與理念相近夥伴合作，共同促進台海和平穩定，並支持台灣國際參與，IPAC有多位成員參與此一歷史性文件的投票，針對獨裁政體對民主、自由、人權及基於規則的國際秩序所帶來的挑戰，為全球樹立重要的里程碑。國際社會對獨裁政體所帶來的挑戰日益警覺，IPAC功不可沒。

吳釗燮指出，台灣位於此一挑戰的最前線，對此感受良深；過去二年來，中國幾乎每天派出機艦擾台，僅2020年就有380架次中國軍機入侵台灣防空識別區，本月稍早更變本加厲，連續4天派出共149架中國軍機侵擾我國， 並創下單日56架中國軍機入侵我國空域的最高紀錄。

吳釗燮會中強調，面對此一挑戰，台灣並不孤單，其他民主國家如立陶宛、捷克也都遭受中國霸凌。在COVID-19持續蔓延的此刻，中國一再挑起與民主國家的衝突，轉移國際對疫情起源等議題的關注，甚至一再宣傳獨裁體制優於民主的謬論，透過疫苗、虛假訊息及大外宣等手段，在全球各地擴張令人憂心的影響力，香港的例子更提醒，不可將民主視為理所當然。

吳釗燮強調，面對此一挑戰，全球民主陣營必須團結一致，就像立陶宛外長藍柏吉斯所言：「熱愛自由的國家應該相互照應。」台灣感謝美、日、斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭等國適時捐助疫苗，台灣定將秉持這樣的團結精神，堅定支持歐洲及其他各地的民主友人。

外交部表示，IPAC重要成員接續透過視訊，與吳釗燮針對中國威脅、兩岸關係、台海和平穩定等議題廣泛交流，就中國對全球民主帶來的挑戰更是表達憂心，呼籲理念相近的民主陣營成員持續支持台灣，包括支持我參與世界衛生組織。

「對華政策跨國議會聯盟」由橫跨全球五大洲各國國會及議會成員組成，關切中國對全球民主與自由所帶來的挑戰，深具國際聲量。該聯盟成立以來已多次以具體行動展現對台灣的支持，包括今年9月在官方推特聲援立陶宛與台灣發展關係，另曾發表公開聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與世界衛生大會（WHA），以及所有WHO會議、機制與活動。台灣將持續深化與理念相近夥伴的合作關係，全力鞏固全球民主陣營的團結力量。

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