捷克參院頒獎章　吳釗燮：盼台捷關係成歐洲典範

▲捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）頒發銀質獎章給吳釗燮。（圖／路透）



中央社記者林育立布拉格27日專電

外交部長吳釗燮今天獲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）頒發獎章，表揚他對促進台捷關係的努力。吳釗燮表示，期盼兩國熱絡的關係能成為歐洲其他國家的典範。

吳釗燮今天一早首先參加捷克科學院東方學院（Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences）與智庫「解析中國」（Sinopsis）主辦的論壇，與美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、立陶宛外交部次長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）、捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）等人同台對談，討論如何促進對台關係。

隨後在警車開道下，吳釗燮的車隊抵達捷克參議院，受到維特齊及多位參議員的熱烈歡迎。在半小時的會談後，吳釗燮與維特齊一起走進參院所在地華倫斯坦宮（Wallenstein Palace）豪華的大廳，接受維特齊頒發銀質獎章，共有50位參議員到場觀禮，氣氛莊嚴隆重。

▲吳釗燮盼台傑關係成為歐洲典範。（圖／路透）



維特齊在頒獎典禮上表示，頒發這個獎章給吳釗燮，除了感謝他推動兩國關係的努力，同時表揚台灣人民的勇氣和責任感。捷克和台灣關係的基礎是信任，期盼兩國在這個基礎上繼續發展關係。

維特齊強調，每個人只有一條生命，應該為自己的願望而活，而非滿足他人期待，台灣人對自由和民主生活方式的堅持確實能鼓舞人心。

國發會主委龔明鑫、科技部部長吳政忠等人率領的66人訪問團，25日才與捷克相關單位就網路安全、智慧機械等領域的合作簽署瞭解合作備忘錄（MOU），昨天參加參院主辦的論壇，今天吳釗燮就來訪。短短幾天內，台灣多位政府首長接連訪問布拉格，為雙邊關係寫下新頁。

吳釗燮在會後舉行的記者會上表示，期盼台灣與捷克熱絡的關係能成為歐洲其他國家的典範。

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