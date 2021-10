捷克參院頒獎章　吳釗燮：盼台捷關係成歐洲典範

▲捷克參議院議長韋德齊(Milos Vystrcil)頒發銀質獎章給吳釗燮。(圖/路透)



中央社記者林育立布拉格27日專電

外交部長吳釗燮今天獲捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)頒發獎章,表揚他對促進台捷關係的努力。吳釗燮表示,期盼兩國熱絡的關係能成為歐洲其他國家的典範。

吳釗燮今天一早首先參加捷克科學院東方學院(Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences)與智庫「解析中國」(Sinopsis)主辦的論壇,與美國在台協會主席莫健(James Moriarty)、立陶宛外交部次長艾德梅納斯(Mantas Adomėnas)、捷克參議院外交委員會主席費雪(Pavel Fischer)等人同台對談,討論如何促進對台關係。

隨後在警車開道下,吳釗燮的車隊抵達捷克參議院,受到維特齊及多位參議員的熱烈歡迎。在半小時的會談後,吳釗燮與維特齊一起走進參院所在地華倫斯坦宮(Wallenstein Palace)豪華的大廳,接受維特齊頒發銀質獎章,共有50位參議員到場觀禮,氣氛莊嚴隆重。

▲吳釗燮盼台傑關係成為歐洲典範。(圖/路透)



維特齊在頒獎典禮上表示,頒發這個獎章給吳釗燮,除了感謝他推動兩國關係的努力,同時表揚台灣人民的勇氣和責任感。捷克和台灣關係的基礎是信任,期盼兩國在這個基礎上繼續發展關係。

維特齊強調,每個人只有一條生命,應該為自己的願望而活,而非滿足他人期待,台灣人對自由和民主生活方式的堅持確實能鼓舞人心。

國發會主委龔明鑫、科技部部長吳政忠等人率領的66人訪問團,25日才與捷克相關單位就網路安全、智慧機械等領域的合作簽署瞭解合作備忘錄(MOU),昨天參加參院主辦的論壇,今天吳釗燮就來訪。短短幾天內,台灣多位政府首長接連訪問布拉格,為雙邊關係寫下新頁。

吳釗燮在會後舉行的記者會上表示,期盼台灣與捷克熱絡的關係能成為歐洲其他國家的典範。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘