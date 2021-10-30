成績好學生總在一起！國立大學教授自曝也有類似遭遇

▲葉高華（圖右）在高中時，也有碰到好學生愛在一起的遭遇。（圖／吳秋園提供）

記者許敏溶／台北報導

中山大學研究顯示，成績好的學生總是在一起，升學班又特別明顯，參與研究的中山大學社會學系副教授葉高華也有類似經驗，他回憶說，自己高中時念的是升學班，一開始不少同學會來找他問問題，但後來自己成績退步後，當初找他問問題的同學開始疏遠他，後來自己都是跟成績相對不理想的同學在一起。

這份研究由葉高華與其指導學生吳秋園共同完成，研究顯示，高中生的確有選擇和自己成績相似者交往傾向，越追求升學績效班級傾向越明顯，提供課業諮詢服務同學，更容易成為課餘時間朋友，研究成果刊登在國內頂級期刊《調查研究—方法與應用》。

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對於研究結果，葉高華認為不太不意外，他回憶說，在高中時也有類似經驗，因為高中時念升學班，一開始不少同學會來找他問問題，但後來自己成績退步後，當初找他問問題的同學開始疏遠他，後來自己都是跟成績相對比較不理想的同學在一起，顯示升學班的確是有「物以類聚」現象。

特別的是，這個研究的發想者為吳秋園在大三寒假（2015年2月）提出，在獲得科技部大專生計畫獎助後，同年7月回母校高中收集資料，持續追蹤一個學期，初步研究發現，獲得愈多同學諮詢課業的人，一段時間後成績反而領先愈多，而這項成果也獲得2016年科技部「研究創作獎」。

之後吳秋園進入研究所，由葉高華擔任指導教授，碩士論文就用同樣資料，並找到國外一套能分析網絡變遷動力的技術，這篇論文獲得2018年台灣社會網絡學會「碩士論文獎優選」，在葉高華要求下及參與改寫後，最終更登上國內頂級期刊《調查研究—方法與應用》。

▼吳秋園（見圖）與葉高華共同成果，刊登在國內頂尖期刊。（圖／吳秋園提供）

吳秋園表示，因為當初參與研究計畫，想起自己高中也是升學班，於是以母校的學弟作為研究對象，大致結果都已經揭露，比較出乎自己預期的是，普通班並沒有出現好成績學生「物以類聚」現象，另在升學班，即使成績較差學生和成績較好學生在一起，成績也沒有明顯變好，推測後者現象可能是需要比較長的時間才能顯現。