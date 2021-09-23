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MIT首艘迷你潛艇挑戰成功！載人入艙下水　下月迎戰小琉球外海

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

由中山大學所自製研發的「迷你潛艇」，23日首度在高雄港水下5米完成「載人入艙」的維生系統測試，同時也意味著台灣第一艘「MIT迷你型潛艇」已邁入「載人」潛行進行探勘研究階段，而研究團隊不甘於此，下月即將挑戰小琉球外海，以更貼近實海域挑戰，期許能為台灣水下科技迎來新的里程碑。

▲▼中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

▲中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

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中山大學水下載具學研中心所研發的「科研用水下載人載具」，又可稱為「迷你型潛艇」，23日首度在高雄中信造船廠水下5米完成「載人入艙」潛行，同時也首度完成「固定深度航行」，意味著潛艇己具備載人下潛與水下穩定航行的功能。儘管潛艇體積相當迷你，但其功能卻相當齊全，潛艇外觀的正中間為「金屬載人球艙」，整體總重量3.7公噸，加上配重則共計4.2公噸，艙內可載2人；骨架使用不鏽鋼搭起電力系統及運動操縱垂直與水平推進器等，下潛深度設計目標為500公尺，電池與維生系統可維持8小時，同時設有事故緊急救援設計，可快速充氣、快速卸載、急速上浮。

▲▼中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

▲▼中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

▲▼中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

水下載具學研中心主任王朝欽指出，第一次下潛時選擇在台南安平港域作動力航行測試，不過沒有任何人員入艙操作，是由研究人員穿潛水裝備、站在潛艇外的鋼架、透過面板操作，完成水下8米實海動力航行測試。而此次在高雄港港域，首度「艙內載人」下水，更是截至目前難度最高的測試，相當考驗維生系統是否能正常運作，以讓研發人員在艙內進行科研活動。

王朝欽表示，研發團隊為確保艙內駕駛萬無一失，事先在陸地上讓人員進入密閉球艙，反覆測試維生系統的模擬操作，待一切都駕輕就熟後，才前往中信造船廠區水域進行實測。

實測當天，潛艇入水後，外部駕駛員隨即操控潛艇，垂直下潛至5公尺的深度，先行測試重複下潛與上浮到水面多次，然後再載人潛入水中，人員滯底測試達1個小時，過程中自行開發的「維生系統」功能完全正常，艙內人員與載具平安浮出水面後，岸邊期待的研發團隊見證這歷史性的一刻，個個振臂歡呼。

▲▼中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

▲▼中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

▲▼中山大學自治迷你潛艇於高雄港完成水下載人試驗。（圖／中山大學提供）

而接下來進行的「定深航行」測試，為載人載具在水面下，以固定深度進行巡航，確認動力系統可在不同深度時，均能安全操控，也順利完成。王朝欽強調，完成這兩項測試，意謂這艘潛艇己具備載人下潛與水下穩定航行的功能，為中山大學自行研發製造的MIT潛艇，再次締造了關鍵性的里程碑。

儘管兩項測試都已順利進行，但研發團隊仍不甘心於此，預計將在下個月前往小琉球，迎戰外海風浪再度進行「載人入艙」實驗。王朝欽指出，下月選擇小琉球外海海域，不向港內如此安穩，但也可以讓潛艇更貼近實海域的挑戰，預計下潛水深希望可達20公尺，同時還需面對風浪海流對載具操縱性與安全性的巨大干擾，若下一次的總驗收通過，台灣水下科技將邁入全新發展。

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