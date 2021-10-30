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獨／好學生總在一起！研究發現越追求升學績效　學生優先以成績擇友

▲▼研究顯示，高中生的確有選擇和自己成績相似者交往傾向。（圖／資料照片）

▲研究發現追求升學績效班級高中生，的確有選擇和自己成績相似者交往傾向。（圖／資料照片，照片人物與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

物以類聚！大家在求學生涯應有印象中，好學生似乎總在一起，而根據中山大學一份研究也顯示，高中生的確有選擇和自己成績相似者交往傾向，越高度追求升學績效的班級越明顯，而且學生挑選課業諮詢對象時頗為精打細算，很清楚哪一科該找哪位同學，讓課業諮詢成為高中生友誼來源之一，和曾提供課業諮詢服務同學，彼此更容易成為課餘時間朋友。

這份「高中班級內友誼網絡與課業諮詢網絡的生成」研究，由中山大學社會學系副教授葉高華與其指導研究生吳秋園共同完成，研究對象為台南某高中二年級升學班與普通班各一班為調查對象，調查時該校只招收男生，研究時間為2015年下半年，近期刊登在國內頂級期刊《調查研究—方法與應用》。

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▲▼ 葉高華與吳秋園完成研究。（圖／葉高華提供）

▲葉高華（圖右）與吳秋園（圖左）研究顯示物以類聚。（圖／吳秋園提供）

這份調查前均徵得學生同意，調查時該校只招收男生，在2015年7月28日對兩班學生進行首波調查，此時學生剛完成高二編班，多數學生帶著既有社會關係升上高二，並遇到一些新同學；第二波調查在同年12月28日，約在期中考後一個月，最後普通班35位學生全數完整參與兩波調查，升學班42位學生中則有40人完整參與兩波調查。

葉高華指出，在台灣，很多高中將校內學業能力最好的學生集中在一班，全力衝刺頂尖大學或醫科，成為這項研究背景，想了解這些升學班學生交友傾向，而研究結果發現，高中生的確傾向選擇和自己成績相似者交往，在越高度追求升學績效的班級越明顯。

該研究也發現，學生在挑選課業諮詢對象時頗為精打細算，很清楚哪一科該找哪位同學，也因課業諮詢成為高中生友誼來源之一，曾經提供諮詢服務同學，更容易成為課餘時間朋友。

▲▼研究顯示，高中生的確有選擇和自己成績相似者交往傾向。（圖／資料照片）

▲為進入理想大學，研究發現追求升學績效班級高中生，會選擇和自己成績相似者交往傾向。（圖／資料照片）

葉高華表示，這次調查對象為自然組班級，研究發現，升學班針對「數學、自然」兩科諮詢關係的生成數，遠多於其他科目，反映出此班學生對這兩個「主科」的重視，相對而言，兩班的社會科諮詢連結數均最低，反映自然組學生不熱衷於討論社會科。

▲▼ 升學班自然科諮詢網絡。（圖／吳秋園提供）

▲ 升學班自然科諮詢網絡圖。（圖／吳秋園提供）

葉高華分析，從研究顯示，升學班學生的確有點功利取向，為了自己成績好，會找比自己成績好的同學問問題，但原本成績好的人，也因替同學解答問題而釐清更多問題，成績也因此進步，可說是「教學相長」。

不過，葉高華指出，研究發現只有在升學班學生有「物以類聚」現象，普通班學生交友並沒上述現象，反而交友考量可能是興趣，像是愛打球，至於是否不要將好學生全部集中在一個班級，就不會有「物以類聚」狀況？葉高華說，國外其實有類似研究，重點還是在於該班級老師作法，若老師很在意學生成績，還是會出現好學生在一起的「物以類聚」現象。

至於課業諮詢關係是否需要加上什麼條件才能昇華為友誼，葉高華則表示，這需要更細緻的觀察，而這個研究所使用的設計與方法，可以給未來研究者很大啟發。

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