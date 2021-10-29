共機殲-11、運8技偵機今擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對





▲共機殲-11。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部29日傍晚透過「即時軍事動態」證實，今解放軍白天出動殲-11機2架次、運-8技偵機 1架次闖我西南防空識別區，而我空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

從國防部公布的共機航跡圖來看，運-8技偵機先是在福建省與廣東省交接處的外海現蹤，再從西北往東南方向飛入我國航空識別區，接著再折返；殲-11機航跡較運-8技偵機短暫，由西向東飛入我航空識別區後，往北飛行一段後，再向西飛離我航空識別區。

「即時軍事動態」為國防部向民眾揭露共機擾台資訊專區，於2020年9月17日設立。國防部當時指出，未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

▲國防部公布29日共機擾台航跡圖。（圖／國防部提供）

根據紀錄，共機單日闖我西南空域台架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

10月1日至10月5日共150架次機擾台，讓美國、歐盟等西方國家更加正視台海局勢問題。美國總統拜登5日被媒體問到共機頻擾台事情，表示自己曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。

但「台灣協議」為何？拜登並未進一步說明，也引發外界臆測。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）釋疑，美國總統與國務院在說明美國40多年政策時一向清楚一致，亦即美國「一中政策」是基於《台灣關係法》、美中三個聯合公報及對台六項保證。