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LG第二代口罩空氣清淨機月賣千個　「內建風扇」運動都可用

▲LG PuriCare口罩型空氣清淨機。（圖／業者提供）

▲LG PuriCare口罩型空氣清淨機功能、大小都再升級，比初代4,490元的價格要貴上2,000元也熱銷。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年因空汙議題，空氣清淨機銷量穩定成長，去年新冠肺炎疫情，也讓口罩成為日常生活用品，LG今年8月中推出第二代「口罩空氣清淨機」，內建變頻風扇與麥克風，強調可保持呼吸順暢，適逢逐漸解封，民眾也慢慢恢復運動、踏青需求受到關注，業者表示，開賣近3個月，銷量已破3000個。

▲LG PuriCare口罩型空氣清淨機。（圖／業者提供）

因應疫情因素，LG去年首度上市LG PuriCare口罩型空氣清淨機，強調採用HEPA13全方位防護濾網，且搭載手動操控風扇進行過濾，今年8月中再推出二代款，從手動切換風扇改成全自動變頻，可偵測使用者呼吸頻率做切換，在運動中能加快風扇速度保持呼吸順暢，體積也較前代縮小20%，重量則從130克減輕為117克。

而許多人在戴口罩時，常會出現說話聲音被阻隔的狀況，二代PuriCare則在其內設置了VoiceOn麥克風裝置，可供使用者自由切換，可將聲音向外播放，並提供白色款與黑色款供消費者選購，最快11月中也將更新特定APP，屆時用戶可透過手機切換麥克風聲音大小、手動調整風扇三段運作，明年也將推出多種花樣的減壓頭帶配件。

▲LG PuriCare口罩型空氣清淨機。（圖／業者提供）

二代PuriCare售價為6,990元，耗材包括需每月更換的HEPA13濾網，以及每日需更換的替換式襯墊，單包售價均為300元，意即若每天正常使用替換，每月耗材費用約600元，內部電力則可使用USB Type C充電。

▲LG PuriCare口罩型空氣清淨機。（圖／業者提供）

而Dyson旗下個人空氣清淨機產品Pure Cool Me，小機身可以放置在辦公桌、床頭櫃或是茶几上，在小空間的運用上也更加自由，2層過濾系統的設計，吹出乾淨空氣也可當風扇使用，售價14,900元，11／1推出限時特價8,888元，目前開放官網限時登記。

▲LG PuriCare口罩型空氣清淨機。（圖／業者提供）

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