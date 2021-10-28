高級社區保全痛毆男住戶！壓地上狂揍　全因「以為他是機師」

▲保全痛毆男住戶，竟因以為他是機師。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山區一處高級社區，有位男住戶時常不戴口罩出入公共區域，保全上前勸阻，還遭到嗆聲，氣得衝進電梯裡揍人。事後才知道，原來雙方有誤會，保全以為該名男子是機師，所以才大動肝火，男子也到警局提告傷害。

根據《東森新聞》報導，這名男子住在高級社區，出入時卻常常不戴口罩，無視貼在社區門口的規定，事件發生當天，還在大廳吵鬧，在另一名保全的安撫下，才進去電梯。

不過，另一名在櫃台的保全，疑似已經忍不住，見男住戶進了電梯，立刻從櫃台走出來，追進電梯裡痛毆對方，把人壓在地上打。

▲男住戶原先在電梯裡滑手機，結果遭到痛毆。（圖／《東森新聞》）



雖然有旁人勸架，但揍人的保全人高馬大，推開勸架的人，繼續痛毆男住戶。後來經過了解，之所以會發生這件事，是因為揍人的保全以為男住戶是機師，時常往返各國，屬於高風險群，進出還不戴口罩，所以才這麼生氣。

事後男住戶澄清，他根本不是機師，而是酒商的業務，發生這件事情，也到警局報案、提告傷害。保全公司對此不願多談，動手的保全隔天也已經離職，詳細過程仍待司法調查才能明瞭。

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