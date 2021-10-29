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崑大商院USR計畫　媒合捐贈600組菱炭吸附包予嘉義縣府

▲台南市崑山科技大學商業管理學院執行USR計畫與義晟股份有限公司及官田烏金社區合作社共同合作，捐贈600組「菱炭吸附包」，提供嘉義縣政府長照交通車及復康巴士車內使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市崑山科技大學商業管理學院執行USR計畫與義晟股份有限公司及官田烏金社區合作社共同合作，捐贈600組「菱炭吸附包」，提供嘉義縣政府長照交通車及復康巴士車內使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市崑山科技大學商業管理學院執行USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，與義晟股份有限公司及官田烏金社區合作社共同合作， 29日下午於嘉義縣政府捐贈600組「菱炭吸附包」，提供嘉義縣政府長照交通車及復康巴士車內使用，促成永續農業及社區循環經濟。

▲台南市崑山科技大學商業管理學院執行USR計畫與義晟股份有限公司及官田烏金社區合作社共同合作，捐贈600組「菱炭吸附包」，提供嘉義縣政府長照交通車及復康巴士車內使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大商管學院USR計畫團隊繼2018年捐贈「菱炭吸附包」予台南市政府及屏東縣政府後，如今持續推動公益行銷，累計已媒合捐贈逾3千包，使官田烏金社區合作社變公益平台。該次攜手義晟股份有限公司捐贈的「菱炭吸附包」為菱炭產品，希望透過這樣的捐贈活動，向民眾分享官田菱炭的好處，促成永續農業及社區循環經濟，同時扛起濟弱扶傾的社會責任，讓搭乘者與司機們享受到更清新的空氣。

崑大商管學院呂德財院長表示，近年來計畫團隊極力參與低碳永續家園的推行，與官田區公所、成功大學等學術界及產業界一同投入研發菱炭產品與拓展應用，以菱殼炭為發展核心基礎，成功翻轉「菱角之鄉」龐大的菱殼廢棄問題，不只能一同做功德，也能將好的產品逐步推廣到各個社區。

▲台南市崑山科技大學商業管理學院執行USR計畫與義晟股份有限公司及官田烏金社區合作社共同合作，捐贈600組「菱炭吸附包」，提供嘉義縣政府長照交通車及復康巴士車內使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該次捐贈活動由USR計畫主持人楊泰和副教授媒合義晟股份有限公司一同進行善舉，該公司為一專做機能性布料的廠商，董事長官義成以其公司的布料專業結合台灣當地農業再生來參與循環經濟，目前也規劃將復康巴士換發之菱殼炭導入紡織領域做成環保紗系列產品，開創另一條官田菱殼炭循環經濟之路。

▲台南市崑山科技大學商業管理學院執行USR計畫與義晟股份有限公司及官田烏金社區合作社共同合作，捐贈600組「菱炭吸附包」，提供嘉義縣政府長照交通車及復康巴士車內使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉義縣縣長翁章梁感謝義晟股份有限公司捐贈善舉，及崑大商管學院及官田烏金社區合作社促成此次捐贈，讓長時間處於車內的司機、搭乘的民眾能享有清新空氣與幸福的搭乘感受。社會局將規劃600包菱炭吸附包提供予現有特約63輛長照交通車（含25輛社區式交通車），及13輛身障復康巴士，嘉惠交通接送需求者，分享來自官田的愛心。

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