美食街桌上一盒甜甜圈太誘人　他帶走吃掉2個結局曝光

男子拿走別人買的甜甜圈吃掉2個，判賠4千元。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

游姓女子到購物中心買了一盒喜愛的甜甜圈，擔心帶進廁所影響衛生，將甜甜圈放在美食街桌上。結果，黃姓男子以為有人忘了拿，竟然帶走自己吃掉2個市價70元的甜甜圈，遭警方逮個正著，沒被吃掉的4個甜甜圈還給游女。台中地院審結，認為黃男觸犯侵占離本人持有物罪，判他罰金4千元，等於114個甜甜圈，得不償失。

判決書指出，黃姓男子今年8月8日父親節當天傍晚，到中區新時代購物中心地下一樓美食街，發現某個餐桌上留有一盒甜甜圈。他上前打開一看，發現裏頭有6個甜甜圈，立刻將它拿走，另外找地方享受。

原來，甜甜圈主人游姓女子並非忘了拿走甜甜圈，而是去上廁所，卻遭黃男以為是有人忘了帶走。游女回桌時發現甜甜圈不翼而飛，氣到報警。

警方到場後經調閱監視器畫面，循線在購物中心內找到偷走甜甜圈的黃男，但2個市價共70元的草莓巧克力波堤、雙層巧克力波堤已被吃下肚。警方除將他帶回派出所，依法送辦外，也將剩下4個甜甜圈發還給游女。

法官審酌，黃男坦承拿走甜甜圈並吃掉2個，但卻未賠償游女損失，依侵占離本人持有物罪判罰金4千元，可易服勞役；被吃掉的2個波堤沒收，如無法沒收追徵其價額。全案可上訴。

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