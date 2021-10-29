「30公分超大一根」完全入體…30歲男衝醫院羞吐原因　醫夾到崩潰

▲30公分超大一根完全入體。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

醫院時不時就會收到一些病人，他們會將異物塞入肛門。遼寧省瀋陽市一名30多歲的男子，日前面如難色衝到醫院就診，稱自己便秘難忍，只好插了一根30公分擀麵棍進肛門疏通疏通，結果無法取出。

據陸媒報導，原來該男子前一天夜晚因難忍便秘，自訴將一約20公分長的木質棍狀物，插入肛門約10公分，想要疏通腸道，另一半留在體外，後因過於疲憊入睡，晨起時發現「木棍」已完全進入體內，無法自行取出。

情急之下，男子來到了瀋陽市第五人民醫院。內鏡診療中心的副主任醫師王巍進行詳細檢查後表示，患者於臍上5公分可觸及質地較硬的固定腫物，下腹部輕壓痛，直腸指診可觸及固定異物佔據整個直腸腸腔，手指伸入肛門後可觸及「木棍」尾端。

王巍醫生意識到情況的嚴重性，「在電子結腸鏡顯示下，直腸內清晰可見一棒狀異物，遠比患者描述得更加粗大。」隨後，醫生立即為患者實施開腹手術。

在內鏡引導下，2位醫生通力配合，以止血鉗探入肛門，最終經過反復多次夾取，成功將異物取出。過程中患者始終保持清醒，無明顯不適，再次置鏡觀察，直腸粘膜也無明顯活動出血。術後查看異物，讓在場的醫生都驚呆了，該物體為木質圓柱形物體，足足有30公分長， 2.5公分寬。

王巍醫生提醒，選擇正確、適合的通便方法，養成良好的生活習慣，切勿在家自行將異物放入肛門內，這樣不但不會解決便秘的問題，反而會適得其反。