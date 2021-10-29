台南永康、佳里奇美醫院增設BNT疫苗第一劑門診　民眾可上網預約掛號接種

▲台南市永康奇美醫院、佳里奇美醫院開放預約掛號BNT疫苗第一劑，民眾可上網預約掛號接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康奇美醫院、佳里奇美醫院開放預約掛號BNT疫苗第一劑，包含原有的成大醫院、柳營奇美醫院，計有4家醫院提供服務，民眾可上網預約掛號接種。





此外，中西區中山國中中山館接種站10月31日尚有第一劑BNT疫苗接種名額，若市民未於COVID-19公費疫苗預約平台完成預約，可上台南市衛生局網站COVID-19疫苗專區 https://reurl.cc/EZbm0A 點選接種站或醫院掛號系統掛號。

黃偉哲市長也提醒市民，透過上述方式至接種站或醫院掛號系統掛號接種第一劑BNT疫苗者，仍要到COVID-19公費疫苗預約平台進行意願登記，10至12週之後才可以透過公費疫苗預約平台預約第二劑BNT疫苗接種。

另外，為提升民眾接種高端疫苗便利性，衛生福利部台南醫院已加開11月5日（週五）下午高端疫苗門診，衛生福利部胸腔病院則持續開設每週六上午門診；安南醫院預計於11月再加開隔週五的下午診次，新營醫院門診也持續提供服務，有意掛號接種高端疫苗的民眾，可上本局網站COVID-19疫苗專區 https://reurl.cc/73bExk 。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至28日止，共接種180萬8500劑次，人口涵蓋率66.6％；第二劑涵蓋率30.1％；劑次涵蓋率96.8％。