41億吸金案被害人內鬨　億圓富自救會長「A賠償金50萬」被訴

▲台北地檢署起訴認定億圓富吸金案自救會長涉嫌侵占被害人求償金。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

億圓富集團在全台吸金41億元，遍及全台的受害人組成自救會，合力向吸金嫌犯追討血汗錢，但自救會會長康黃淑美卻涉嫌在某集團幹部吐錢賠償後，將拿到的80萬元中50萬元私吞，只拿出30萬給其他被害人去分，台北地檢署28日依侵占罪起訴康黃淑美。

億圓富基金集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」，以化名陳子龍到處舉辦說明會，吹噓集團是許多不動產、度假會館、食品、服飾等各領域行業的控股公司，未來將上市上櫃，前景可期，用高額報酬率吸引民眾拿錢投資，高雄高分院10月間依違反《銀行法》等罪，判周瑞慶徒刑15年6月，罰金5億、罰金得易服勞役最長3年。

被害人為了追討被騙的血汗錢，早在檢調單位2018年展開搜索前，就組成自救會，由康黃淑美擔任會長，與部分會員處理求償事宜，日前有億圓富的幹部認錯，拿出80萬元賠償金給自救會，但當初被這名幹部帶進億圓富的5名下線沒拿到錢，一問之下，發現康黃淑美涉嫌侵占。

檢察官調查時，康黃淑美否認犯罪，堅稱當初億圓富幹部拿錢出來，就是要賠償她的損失，她沒有A走不屬於自己的錢，但檢察官調查後不採信她的說法，依侵占罪提起公訴。

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