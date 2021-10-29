　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

英雄！警抓方向盤狂繞540度撞電杆拋飛　「不顧滿身傷」秒撲上歹徒

記者陳豐德／綜合報導

新北市蘆洲警分局德音派出所警員馮天佑28日上午10時許巡邏時，發現一台失竊車輛正在路上行駛，上前盤查時犯嫌竟倒車衝撞，馮員為避免波及民眾，緊抓車輛方向盤使其在路中迴轉，成功讓車子自撞路旁電線杆後停下，遭強大撞擊力道拋飛的他見駕駛想逃逸，不顧傷勢又將犯嫌壓制，後續也在車上搜出安毒，勇猛緝匪全程讓目擊民眾忍不住在旁稱讚。

▲▼勇警緊抓紅色廂型車方向盤使其撞上電線杆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲勇警緊抓紅色廂型車方向盤使其撞上電線杆。（圖／記者陳豐德翻攝）

馮員當時擔任偵辦刑案勤務，循線到蘆洲區中山二路及和平路口查緝失竊車輛，發現52歲陳男駕駛著贓車，騎警車上前盤查時，陳男發現警方追緝竟然當街倒車衝撞，打算加速逃逸。

馮員為避免該車逃逸時波及一旁民眾，捨命緊抓陳男車輛的方向盤在路中迴轉，最後成功讓贓車自撞電線杆後停下。被拋飛的馮員不顧身上手與腳的多處擦傷，立即追捕棄車打算逃逸的陳男，成功將犯嫌壓制在地，後續支援警力趕到後在該台贓車上搜出二級毒品安非他命1包，全案依竊盜、毒品、妨害公務移送新北地檢偵辦。

▼支援警力趕抵壓制陳男。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼勇警緊抓紅色廂型車方向盤使其撞上電線杆。（圖／記者陳豐德翻攝）

馮員事後表示，「當時我在追捕犯人的時候，只想著如何讓車輛不要波及到路旁民眾，所以我死命抓著方向盤不敢放手，深怕一放手車輛就會失控撞到路邊民眾，我努力控制方向盤，讓它撞擊路旁電線杆，終於讓它停了下來，但是強大的撞擊力也把我摔飛出去」。

員警說當時「我轉頭一看犯人準備逃跑，我也顧不及身上的傷勢，立即上前壓制，直到支援的同仁前來我都不敢放手，謝謝大家的關心，我手腳的傷勢都有受到妥善的照顧」，他還期盼未來可以繼續保護市民，還給市民一個安居樂業的社會。

▼路口相當多來往車輛，所幸在員警努力下無波及他人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼勇警緊抓紅色廂型車方向盤使其撞上電線杆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼馮員身上有多處傷勢，送醫後並無大礙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼勇警緊抓紅色廂型車方向盤使其撞上電線杆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼勇警緊抓紅色廂型車方向盤使其撞上電線杆。（圖／記者陳豐德翻攝）

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
傳統一買家樂福！　統一集團回應2點
老婆辭職玩當沖「慘賠200萬」　人夫急求助！網一看傻了
獨／寶寶回來了！美女主播1年前流產 「5月子宮繞頸」驚險誕一
再增4起接種後死亡　3人打AZ、1人打莫德納
辜莞允野外脫了！　「中空畫面」超兇
快訊／城中城46死行政調查公布　點名消防、工務局4大缺失
桃園女學生打BNT爆「裝葉克膜」恐截肢！　指揮中心回應
知名YouTuber打莫德納第二劑「心臟超痛」　緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下面太久沒用會壞掉！小三出大絕「生麵包」逼宮　人妻反擊了

診所突拉下鐵門...女遭格雷式性侵　逃走被拉回手腳綁床咬胸指侵

「把她當女兒」護理師助理強吻美女病患偷摸腰　進電梯無語秒親

快訊／城中城46死行政調查出爐　高市消防、工務局列4大缺失

男大生信義區撿屍正妹草叢性侵　3友「幫把風穿褲」挨告結果出爐

斜槓專賣裸照＋原味內褲削百萬　老婆蒙鼓裡還幫寄性感內衣

陸軍蘭指部士官與女友吵架　營區自殘不治「頸部大量失血」

英雄！警抓方向盤狂繞540度撞電杆拋飛　「不顧滿身傷」秒撲上歹徒

母心臟病發孝子送醫困車陣　警車「神救援」7分鐘到急診

遇準司法官也搞雙標！被譙竟不敢依現行犯逮捕　警方說話了

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

下面太久沒用會壞掉！小三出大絕「生麵包」逼宮　人妻反擊了

診所突拉下鐵門...女遭格雷式性侵　逃走被拉回手腳綁床咬胸指侵

「把她當女兒」護理師助理強吻美女病患偷摸腰　進電梯無語秒親

快訊／城中城46死行政調查出爐　高市消防、工務局列4大缺失

男大生信義區撿屍正妹草叢性侵　3友「幫把風穿褲」挨告結果出爐

斜槓專賣裸照＋原味內褲削百萬　老婆蒙鼓裡還幫寄性感內衣

陸軍蘭指部士官與女友吵架　營區自殘不治「頸部大量失血」

英雄！警抓方向盤狂繞540度撞電杆拋飛　「不顧滿身傷」秒撲上歹徒

母心臟病發孝子送醫困車陣　警車「神救援」7分鐘到急診

遇準司法官也搞雙標！被譙竟不敢依現行犯逮捕　警方說話了

蕭亞軒躺沙發敷臉洩天后身價　170萬鑽石項鍊戴牢牢

春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

市場盛傳「統一買家樂福」　統一集團回應2點

下面太久沒用會壞掉！小三出大絕「生麵包」逼宮　人妻反擊了

房價漲後悔族增加　台中太平這區新舊屋價格僅差2萬

新台幣收盤升值 1.4分　收在27.82元

動物園睽違7年誕下「國王企鵝寶寶」　超可愛日系命名曝光

機師猝死曝地獄班表！　鄭麗文籲：居檢不派飛

99%都有過！柴柴醒來額頭冒「熟悉壓痕」　過來人笑：原來狗也會

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

警戳破「議員涉毒千金」說詞　不排除上線就是他們自己

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

西門町屁孩飛踢街友畫面曝！網怒：有優越感？

獨／砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相

湖口營區砲擊演訓傳山林大火　動員搶救6小時

涉毒議員千金起底！2.7萬粉絲小網紅

獨／台開案蘇德建罹癌重症　北監拒收送返北檢

賀考照飆速？國家級相機「上鏡16次」 男大生快哭

即／台2線貨櫃車自撞燒成火球　雙向交通中斷管制中

曳引車噴大重機履帶　白車被壓成鐵餅

更多熱門

相關新聞

母心臟病發孝子送醫困車陣　警車神救援

母心臟病發孝子送醫困車陣　警車神救援

台中市30歲黃姓男子日前傍晚5點多，車內載著59歲心臟不適的母親，要趕赴醫院就診，無奈碰上下班時刻，母子倆受困車陣，情況非常危險，所幸黃男看見巡邏車，揮手求援，警車立即鳴笛開道，原本15分鐘車程，不到一半時間就到院，黃母也因及時搶救，已無生命危險。

第13期規劃出爐「BNT滿4週可打第二劑」

第13期規劃出爐「BNT滿4週可打第二劑」

台南「大頭幫」幫主落網　超哀愁畫面曝光

台南「大頭幫」幫主落網　超哀愁畫面曝光

即／台2線貨櫃車自撞燒成火球　雙向交通中斷管制中

即／台2線貨櫃車自撞燒成火球　雙向交通中斷管制中

史雪燕議會快閃3分鐘　網嗆：辭一辭吧

史雪燕議會快閃3分鐘　網嗆：辭一辭吧

關鍵字：

蘆洲勇警方向盤贓車新北失竊逃逸影音

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面