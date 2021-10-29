英雄！警抓方向盤狂繞540度撞電杆拋飛　「不顧滿身傷」秒撲上歹徒

記者陳豐德／綜合報導

新北市蘆洲警分局德音派出所警員馮天佑28日上午10時許巡邏時，發現一台失竊車輛正在路上行駛，上前盤查時犯嫌竟倒車衝撞，馮員為避免波及民眾，緊抓車輛方向盤使其在路中迴轉，成功讓車子自撞路旁電線杆後停下，遭強大撞擊力道拋飛的他見駕駛想逃逸，不顧傷勢又將犯嫌壓制，後續也在車上搜出安毒，勇猛緝匪全程讓目擊民眾忍不住在旁稱讚。

▲勇警緊抓紅色廂型車方向盤使其撞上電線杆。（圖／記者陳豐德翻攝）



馮員當時擔任偵辦刑案勤務，循線到蘆洲區中山二路及和平路口查緝失竊車輛，發現52歲陳男駕駛著贓車，騎警車上前盤查時，陳男發現警方追緝竟然當街倒車衝撞，打算加速逃逸。

馮員為避免該車逃逸時波及一旁民眾，捨命緊抓陳男車輛的方向盤在路中迴轉，最後成功讓贓車自撞電線杆後停下。被拋飛的馮員不顧身上手與腳的多處擦傷，立即追捕棄車打算逃逸的陳男，成功將犯嫌壓制在地，後續支援警力趕到後在該台贓車上搜出二級毒品安非他命1包，全案依竊盜、毒品、妨害公務移送新北地檢偵辦。

▼支援警力趕抵壓制陳男。（圖／記者陳豐德翻攝）



馮員事後表示，「當時我在追捕犯人的時候，只想著如何讓車輛不要波及到路旁民眾，所以我死命抓著方向盤不敢放手，深怕一放手車輛就會失控撞到路邊民眾，我努力控制方向盤，讓它撞擊路旁電線杆，終於讓它停了下來，但是強大的撞擊力也把我摔飛出去」。

員警說當時「我轉頭一看犯人準備逃跑，我也顧不及身上的傷勢，立即上前壓制，直到支援的同仁前來我都不敢放手，謝謝大家的關心，我手腳的傷勢都有受到妥善的照顧」，他還期盼未來可以繼續保護市民，還給市民一個安居樂業的社會。

▼路口相當多來往車輛，所幸在員警努力下無波及他人。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼馮員身上有多處傷勢，送醫後並無大礙。（圖／記者陳豐德翻攝）



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