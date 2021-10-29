同志大遊行明天登場　今晚跨性別遊行先為活動暖身

▲今年同志遊行採改線上舉辦。（圖／記者崔至雲攝）

記者許敏溶／台北報導

第19屆台灣同志遊行將在明天（30日）登場，受到新冠肺炎疫情影響，今年活動首次改採線上辦理，不開放現場遊行，其中台灣同志諮詢熱線協會的YouTube頻道、Facebook直播，提前為活動暖身，第3屆跨性別遊行在今(10/29)晚間7時開始，透過線上帶領民眾繞行西門町訪問性別友善店家，為周六明天台灣同志遊行揭開序幕。

每年10月最後一個周六為台灣同志遊行舉辦日，今年受到疫情影響，首次採取線上辦理，邁入第3屆的跨性別遊行，則在今晚7時開始，由主辦單位台灣同志諮詢熱線協會的YouTube頻道、Facebook直播進行線上直播，讓不能到場的民眾也可透過線上方式參與。

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主辦單位指出，第3屆跨性別遊行主題為「跨出偏見異同上線」，訴求為跨性別必須不停現身，持續提醒社會大眾，希望社會能看見跨性別主體的存在，今晚台灣同志諮詢熱線協會採取外景團隊帶著線上的民眾繞行西門町，並在途中訪問3間支持跨性別社群的性別友善店家，活動中神秘嘉賓小A辣也會一同參與，同時也會邀請跨性別人士來分享生活遇到的經驗與處境。

▲今年同志遊行採改線上舉辦。（圖／記者崔至雲攝）

至於明天下午2時登場的第19屆台灣同志遊行，主辦單位、台灣彩虹公民行動協會表示，這是19年來第一次非實體的線上遊行，今年遊行主題為「友善日常in Taiwan」，就是要讓社會大眾對於多元文化可以更友善，同時也會討論如何讓友善成為日常。

主辦單位表示，明天的線上遊行，將利用互動式網站設置虛擬遊行路線，讓民眾在家就能參與盛事，網站共有4個頻道，其中一個為主頻道代表今年的主舞台、其餘3個子頻道則代表往年的花車及定點宣傳車；另主辦單位也將由2輛燈箱車象徵遊行隊伍繞行台北街頭，行經的路線包括東區商圈、信義商圈以及台北車站、西門町商圈，代替往年的實體遊行。