城中城行政調查報告將公布卻跑去原鄉　陳其邁曝「不出席理由」

▲高雄市長陳其邁不出席城中城行政調查報告記者會引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城惡火釀46死，高雄市政府今（29）日下午將召開行政調查報告記者會，但高雄市長陳其邁卻未出席，僅由副市長林欽榮與共同召集人周元培律師主持，引發爭議。對此，陳其邁今上午出席台29線版布努瀾橋通車典禮時回應表示，這是尊重獨立行政調查的11位委員。

前高雄市長韓國瑜隨行秘書、國民黨黨代表李昶志今在臉書砲轟，「我實在不知道陳其邁市長在怕什麼，下午三點是城中城行政調查記者會，他卻跑到那瑪夏去，來回要四小時，根本就是故意躲避！說好的負責呢？有需要躲這麼遠嗎？那瑪夏就醫交通服務很重要！難道城中城大火往生的46位市民就不重要嗎？到底是暖男還是軟男？緊緊緊來去那瑪夏！」

為何沒有親自主持行政調查報告記者會，陳其邁今天出席台29線版布努瀾橋通車典禮時回應，這是尊重獨立行政調查的11位委員，其中有8位是外部委員，是以外部委員為主的一份調查，所以，由調查小組的所有成員來共同公佈這份調查報告。

▲▼陳其邁今天行程安排到那瑪夏受到質疑。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於外界質疑是不是為了逃避責任，陳其邁重申，這個是尊重所有外部調查的委員，因為有8位，其中大多數都是消防或公安領域的專家，由外部所有委員來主導，也針對我們內部在行政管理過程裡是不是，譬如說在管理的責任，或者是碰到一些困難沒有辦法落實的部分，也都會在調查報告裡由外部委員來進行獨立調查。

至於是否有要負政治責任？陳其邁說，經過7次會議，今天下午3點調查報告的公佈會由11位委員說明，主要會針對起火原因、救災過程、行政管理部分以及制度面檢討，提出完整報告。市府也會根據相關調查報告，包括整個行政管理工作是不是沒有落實，或者是碰到困難沒有辦法來執行落實的部分一併檢討。

陳其邁強調，會根據調查報告來追究或者釐清、追究相關人員責任。