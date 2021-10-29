城中城46死調查報告今公布　2局長請辭後陳其邁成焦點

記者黃翊婷／綜合報導

高雄城中城大火造成46死、43傷悲劇，調查報告將在今日（29日）下午3時的記者會公布。高雄市消防局長李清秀、工務局長蘇志勳為此請辭獲准，外界對於市長陳其邁是否該下台負責，兩派意見爭論不休，也讓今日的調查報告成為最受關注的焦點。

▲陳其邁15日90度鞠躬道歉，並宣布捐出一個月薪資所得幫助傷者與罹難者家屬。（圖／記者賴文萱攝）

城中城大火燒出老舊大樓許多問題，包含危險環境清理、公安消防稽查、有無設立管委會等等。由於這場大火造成46死、43傷，22日舉行公祭時，行政院下令當日全國降半旗致哀，但全民最關注的是，究竟誰該為此負起責任。國民黨立委陳以信曾在臉書發文點名，總統蔡英文應為此向全國道歉，高雄市長陳其邁應負起政治責任，監察院長陳菊因擔任過12年高雄市長，也該接受調查。

而高雄市消防局長李清秀、工務局長蘇志勳在事件發生第一時間，立即提出請辭。市長陳其邁當時指示，先戮力救災，並完成相關善後工作，以及協助本府行政調查小組，以釐清相關事證，直到26日行政調查小組釐清相關事證已暫告一段落，才同意兩位局長請辭。

▲城中城大火究責問題，自事發之後各界就有許多不同的聲音。（圖／記者吳世龍攝）

城中城大火調查報告將在今日（29日）下午3時的記者會公布，行政調查小組會做出什麼結論、誰又該被究責，都是各界關注的焦點。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍27日在臉書PO文表示，會強力要求高雄市政府負起足夠的政治責任，如果沒有負責，在議會預算審查的時候，不會讓市府的預算輕易通過。