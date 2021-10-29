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陸本土今日暴增48+3　北京一社區工作人員「戴N95口罩」也感染

▲北京,藥局,藥店,昌平確診。（圖／CFP）

▲北京昌平爆發本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委29日通報，28日新增本土病例48例，新增本土無症狀感染者3例，遍及8個省市。此外，北京新增2例病例中，其中一人是社區工作人員，10月21日為之前的一名病例房門安裝門禁鎖，接觸病例時佩戴N95口罩，未戴一次性手套，與病例有近距離交談，隨後被感染。

通報顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例64例。其中新增本土病例48例（內蒙古19例，其中阿拉善盟18例、錫林郭勒盟1例；甘肅12例，其中蘭州市10例、張掖市2例；黑龍江9例，均在黑河市；青海3例，均在西寧市；北京2例，均在昌平區；寧夏2例，均在銀川市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（均在黑龍江）。

另外，新增境外輸入病例16例（廣東4例，上海3例，廣西3例，浙江2例，雲南2例，北京1例，內蒙古1例），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江2例，廣東2例，廣西1例）；

新增無症狀感染者23例，其中境外輸入20例，本土3例（均在山東日照市）；當日轉為確診病例8例（境外輸入5例）；當日解除醫學觀察13例（境外輸入12例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者410例（境外輸入369例）。

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ET快訊
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