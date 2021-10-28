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外籍機師「突破性感染」！長榮證實居檢無違規　已匡列相關人員

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▲長榮航空表示，染疫外籍機師居家檢疫期均符合相關規範。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

長榮航空一名777機隊外籍機師日前已經接種完兩劑疫苗，未料於5天居家檢疫期後經採檢確診。今（10/28）長榮航空表示，該名組員確實已接種過兩劑疫苗，機師居家檢疫期均符合相關規範、沒有違規，目前已匡列相關人員進行PCR檢測，並配合桃園市衛生局辦理疫調。

據了解，該名長榮航空染疫機師已經接種過2劑疫苗並隸屬於777機隊。本月中旬執行兩趟長班飛往美國， 10月22日執勤返台須依規定執行5天居家檢疫，經採檢為陰性後才可進入9天加強版自主健康管理，但昨日該名機師進行採檢時檢體則呈現陽性反應。該名機師確診後，長榮也已通知曾與該名機師接觸過的相關組員，將預計匡列10人左右。

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長榮航空今天下午公開說明，針對中央流行疫情指揮中心今日公布一例境外移入國籍航空外籍機師一案，公司機組人員均已完成兩劑COVID-19疫苗接種，該名機師於服勤長程飛航任務後，依「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，於公司防疫宿舍進行5天的居家檢疫，在居檢期滿日進行PCR檢測結果為陽性，目前已匡列相關人員進行PCR檢測並配合桃園市衛生局疫調辦理。

長榮航空經內部調查，該名機師在台灣居檢期間均嚴守防疫規定，沒有違規情事，入住國外旅館目前未發現異狀，公司將會配合中央流行疫情指揮中心進行疫調。

長榮航空表示，感謝嚴守防疫規範、堅守崗位的機組人員，持續提供必要的客、貨運空中交通運輸，對於機組人員及家人因嚴守防疫規範造成生活上的不便，且因極少數違反規定的人員而須承受社會輿論的壓力，公司深感不捨；長榮航空會持續關懷犧牲奉獻的機組員及家人，提供最大的協助作為他們堅實的後盾，也期盼社會大眾能給予支持與鼓勵。

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