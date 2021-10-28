今又傳機師染疫！300機組員發起「黃飄帶行動」　爭取居檢期不派飛

▲機師工會今天發起黃飄帶行動，檢疫中的機組員也於窗口貼出「FREE」的字樣。（圖／機師工會提供）

記者許維寧／台北報導

日前一名外籍機師於居家檢疫結束後不幸猝逝，為了喚起社會對機組員身心健康的重視，桃園市機師職業工會今天（10/28）發起「黃飄帶行動」，於兩家國內航空公司位於桃園的防疫旅館窗口掛起黃色飄帶，象徵對已故機師的悼念，另一方面也對外發出「無聲的求救信號」。機師工會表示，持續爭取居家檢疫期不派飛、每月保有3天喘息期。

機師工會今天下午13時於國內兩家航空公司位於桃園的防疫旅館發起「黃飄帶行動」，不分本國籍或外國籍，不分航空公司，不分前艙、後艙機組員，均於同一時間在窗外掛起黃色飄帶。

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機師工會表示，今天的行動一方面是向逝去的同仁表達最深的悼念；另一方面，更同時為國內機組人員向主管機關與社會發出明確的「求救信號」。據工會統計，今日下午共有超過三百名機組人員，在三處防疫旅館同步響應。也有機組員用黃色標籤在窗口貼上「FREE」（自由），或用白色標籤貼出「RIP」悼念近日離世的機師。

▲檢疫中的機組員於窗戶貼上「RIP」悼念近日離世的機師。（圖／機師工會提供）

機師工會也說，除了正在防疫旅館居檢的機組人員之外，其他機組員也將陸續在日後的執勤過程中，於胸口別上黃色絲帶加入行動。

此外，今天上午再傳出一名長榮航空外國籍機師確診，該名確診機師過去14天處於執勤與居檢的狀態。機師工會也說，該名機師於居家檢疫期未滿時又派飛，導致有受到交叉感染風險而必須被框列的同飛機組人員人數擴大中，該案也再度印證了「居檢不派飛」有其必要性。

對此，機師工會再重申，為確保防疫與避免機組員間交叉感染，不應該允許航空公司於機組員居檢期間未滿前，即可再次派飛執行飛航任務。再者，為了維護機組員身心健康，應避免長期陷入執勤、檢疫的迴圈中，應此盼能爭取一個月內至少讓機組員保有3天非執勤、非居檢、非自主健康管理的「喘息期」。

▲今日下午一時許，檢疫中的機組員均於窗口掛上黃飄帶 。（圖／機師工會提供）