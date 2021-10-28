外送員車禍心臟破大洞狂失血　「神奇血塊」堵住鬼門成救命關鍵

▲台中一名兼職外送員半夜遇車禍，造成肋骨斷、心臟破裂，失血破1000 C.C.休克送醫。（圖／慈濟提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名鍾姓外送員與貨車碰撞，全身重創、不僅左側8根肋骨骨折併嚴重血胸，肺挫傷、脾臟破裂、骨盆骨折及骨盆腔出血，送醫緊急處置引流血胸，但胸管出血1000多C.C.，檢查發現是心臟破裂。神奇的是，多數心臟破裂病人在意外現場就會失血過多死亡，鍾男因心臟血塊恰巧塞住破洞，爭取到黃金救命時間開刀，最後撿回一命。

鍾男28日在台中慈濟醫院舉辦的記者會上獻花並感恩說「好險有慈濟醫院強大的團隊才救回一命！」

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台中慈濟醫院心臟血管中心主任謝世榮表示，多年從醫生涯，還沒遇過因意外心臟破裂的病人，能送到醫院，還能手術救回來。大部分心臟破裂病人在意外現場就會失血過多死亡，鍾男是自己的血塊爭取到黃金救命時間！

35歲鍾男因車禍重創送到台中慈濟醫院急診，鍾男一到開刀房就休克，失去生命跡象。謝世榮發現，出血點在心臟後方的肺靜脈與心臟連接處，有兩個指頭寬，但破洞上覆蓋10公分大的血塊，恰好壓住破洞讓血液不會大量流出；更神奇的是心包膜外也有一個裂縫，讓血液可以滲出，形成微妙的平衡，不會造成心包填塞，使心臟失去功能。

謝世榮表示，當下採取的步驟是先導出部分血液到體外循環機，趁血液減少露出破洞的一瞬間，立刻下針縫補，然後手再按住破洞，把體循機的血液送回身體提升血壓，讓心臟把帶氧的血液送上大腦，保護大腦。在體外循環技術師密切搭配，前後縫合5針，耗費半個多小時。鍾男術後住院26天才康復出院。