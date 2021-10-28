　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員車禍心臟破大洞狂失血　「神奇血塊」堵住鬼門成救命關鍵

▲兼職外送員半夜車禍肋骨斷、心臟破裂，失血破1000 C.C.休克送醫。（圖／慈濟提供）

▲台中一名兼職外送員半夜遇車禍，造成肋骨斷、心臟破裂，失血破1000 C.C.休克送醫。（圖／慈濟提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名鍾姓外送員與貨車碰撞，全身重創、不僅左側8根肋骨骨折併嚴重血胸，肺挫傷、脾臟破裂、骨盆骨折及骨盆腔出血，送醫緊急處置引流血胸，但胸管出血1000多C.C.，檢查發現是心臟破裂。神奇的是，多數心臟破裂病人在意外現場就會失血過多死亡，鍾男因心臟血塊恰巧塞住破洞，爭取到黃金救命時間開刀，最後撿回一命。

鍾男28日在台中慈濟醫院舉辦的記者會上獻花並感恩說「好險有慈濟醫院強大的團隊才救回一命！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中慈濟醫院心臟血管中心主任謝世榮表示，多年從醫生涯，還沒遇過因意外心臟破裂的病人，能送到醫院，還能手術救回來。大部分心臟破裂病人在意外現場就會失血過多死亡，鍾男是自己的血塊爭取到黃金救命時間！

▲兼職外送員半夜車禍肋骨斷、心臟破裂，失血破1000 C.C.休克送醫　。（圖／慈濟提供）

35歲鍾男因車禍重創送到台中慈濟醫院急診，鍾男一到開刀房就休克，失去生命跡象。謝世榮發現，出血點在心臟後方的肺靜脈與心臟連接處，有兩個指頭寬，但破洞上覆蓋10公分大的血塊，恰好壓住破洞讓血液不會大量流出；更神奇的是心包膜外也有一個裂縫，讓血液可以滲出，形成微妙的平衡，不會造成心包填塞，使心臟失去功能。

謝世榮表示，當下採取的步驟是先導出部分血液到體外循環機，趁血液減少露出破洞的一瞬間，立刻下針縫補，然後手再按住破洞，把體循機的血液送回身體提升血壓，讓心臟把帶氧的血液送上大腦，保護大腦。在體外循環技術師密切搭配，前後縫合5針，耗費半個多小時。鍾男術後住院26天才康復出院。

ET快訊
28組幸運兒！2張加碼券1000↑入袋　675穩坐最大贏家
粉絲團要賣了！鄧佳華何去何從？　連千毅說出下一步
18歲男剛拿到駕照　騎車到這兜風收「18張罰單」
快訊／客庄券第3週抽籤　「2組」身分證末碼中了
LIVE／第3輪開抽！　10萬份500元「客庄券」來了
議員女兒涉販毒現身！　「對不起媽媽」4聲明：只是買晚餐
快訊／鈕承澤「媽媽牌」成功　檢方同意延後入監
陳時中聽到有人想打「這款疫苗」！霸氣喊：我陪你去，Anyti
快訊／私立托嬰中心爆虐嬰！　7位幼兒遭掌嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

悼念華航外籍機師猝死　防疫旅館掛「黃飄帶」！工會提兩大訴求

28組「天選之人」出現了！2張加碼券1000↑入袋　675穩坐最大贏家

在麥當勞「這樣點餐」！她一試成主顧...網點頭認同：社交障礙救星

太平山蹦蹦車11／1復駛　茂興步道主線開放賞豐富植被

外送員車禍心臟破大洞狂失血　「神奇血塊」堵住鬼門成救命關鍵

出遊排親子行程　怨男友偏心「我跟女兒只能擇一」：給前妻不好嗎

私校首例！台北城市科大宣布明年調薪4%

客庄券第3波抽籤出爐！「2組幸運身分證末碼」快來對獎

審預算「僅18人出席」流會了！台南議員爆快訊　網驚：中午就放假

長榮機師居檢期派飛遭「突破性感染」！　近10名機組員受匡列

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

悼念華航外籍機師猝死　防疫旅館掛「黃飄帶」！工會提兩大訴求

28組「天選之人」出現了！2張加碼券1000↑入袋　675穩坐最大贏家

在麥當勞「這樣點餐」！她一試成主顧...網點頭認同：社交障礙救星

太平山蹦蹦車11／1復駛　茂興步道主線開放賞豐富植被

外送員車禍心臟破大洞狂失血　「神奇血塊」堵住鬼門成救命關鍵

出遊排親子行程　怨男友偏心「我跟女兒只能擇一」：給前妻不好嗎

私校首例！台北城市科大宣布明年調薪4%

客庄券第3波抽籤出爐！「2組幸運身分證末碼」快來對獎

審預算「僅18人出席」流會了！台南議員爆快訊　網驚：中午就放假

長榮機師居檢期派飛遭「突破性感染」！　近10名機組員受匡列

終止連4升！新台幣收盤貶值 0.7分　收在27.834元

專家：台積電ADR出現「死亡交叉」　將拉大與輝達股價分歧

日月光投控Q3獲利、毛利率創新高　前三季EPS 7.66元

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

中信盃黑豹旗／育成鏖戰近3小時　郭子齊再見安喜歡被隊友抱

國中少女教室「含棒棒糖」　男師一對一面談大罵：欲求不滿嗎

中職將全面開放觀眾　聯盟會向主管機關提出核備

北市自購疫苗「局處不代辦藥品採買」？　黃珊珊：那是原則

家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

捷運廣告超吸睛　五倍券購物清單輕鬆搞定

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

下一波恐大降溫時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

「客庄券」第3波抽籤結果出爐！

王必勝「曖昧護理師」曬照5年被起底

東北季風今增強！入夜狂跌10°C

大馬正妹秀沒穿內衣起床照！側露水滴奶

二級延長！11／2起9場所開放飲食

現場有人想打「這支疫苗」！陳時中霸氣喊：我陪你去Anytime

長榮機師居檢期派飛遭突破性感染　近10名機組員受匡列

王必勝道歉不提一件事！網怒：DNA對決

更多熱門

相關新聞

七期一蘭掛招牌　小綠牌洩藏壽司也要進軍

七期一蘭掛招牌　小綠牌洩藏壽司也要進軍

位於七期新市政中心，近期一處工地圍籬圍起，民眾好奇是哪間頂級店家進駐，走近一看竟是知名連鎖壽司店「藏壽司」，根據官網上顯示，藏壽司在台中已有7間店，七期將成為台中第8間，且為第4間街邊店；成為七期繼一蘭拉麵正式掛上招牌後，另一間日系連鎖餐廳。

台中女接種AZ第一劑　腳踝痛住院21天亡

台中女接種AZ第一劑　腳踝痛住院21天亡

派她贏回3Q席次？　鄉民挖「最瞎6巨雷」：對手躺著選

派她贏回3Q席次？　鄉民挖「最瞎6巨雷」：對手躺著選

林俊憲片面宣稱台南發明珍奶　網歪樓：珍奶是台中的

林俊憲片面宣稱台南發明珍奶　網歪樓：珍奶是台中的

惡男竟3萬交保　重傷店員姊轟：還能說什麼？

惡男竟3萬交保　重傷店員姊轟：還能說什麼？

關鍵字：

慈濟台中謝世榮心臟血管

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面