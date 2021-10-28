Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

▲英國解封後，疫情有反彈趨勢。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

世界衛生組織（WHO）表示，自7月以來一直在密切追蹤新冠病毒變異株Delta其中一個名為「AY.4.2」的亞變異株，以研判其是否比原始株更具傳染力。「AY.4.2」目前已經在至少42個國家現蹤，而根據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）提供的數據顯示，在所有感染「AY.4.2」的確診病例中，有93%都是出現在英國。

根據《南華早報》報導，世界衛生組織表示，隨著全球新冠病例持續增加，自從7月發現首例Delta變種病毒亞變異株AY.4.2的病例後，WHO便開始密切追蹤該亞變異株，以確定是否比原始病毒株更具傳染性。WHO也開始進行研究，以了解人類抗體是否足以抵抗AY.4.2。

▲AY.4.2今年7月首度在英國被發現。（圖／取自免費圖庫pixabay）



AY.4.2目前已經在至少42個國家出現，根據WHO每週發布的最新流行病學報告顯示，感染AY.4.2的病例自7月以來有明顯增加的趨勢。而在英國10月3日通報的當週Delta感染病例中，AY.4.2就佔了5.9%。事實上，在感染AY.4.2的所有確診病例中，有約93%都是出現在英國。

WHO也提到，就AY.4.2的所有感染病例而言，25歲以下的年輕患者有逐漸增加的趨勢，一方面有可能是因為長者們已經優先接種疫苗，另一方面則有可能是因為年輕族群較常在外與人社交，又或者是因學生返回校園，導致校園內部發生傳染。

WHO公布數據提到，在過去的一週內，歐洲53個國家的確診病例增加了18%，而因染疫病歿人數則增加了14%。WHO特別提醒，部分東歐國家疫苗接種率低，才會導致疫情升溫。另一方面，全球目前至少有47%人口接種了首劑新冠疫苗。

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