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趙少康批民進黨：只會嘴抗中保台　不如發動支持者響應募兵

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／綜合報導

中國大陸經常出動共機擾台，總統蔡英文日前接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問表示，台灣若遭受到中國攻擊，相信美國和其他民主國家會伸出援手，「台灣並不孤單，因為我們是民主國家」。對此，中廣董事長趙少康直言，民進黨與其逼別人表態，不如發動支持者響應募兵。

趙少康28日表示，中共軍機頻繁擾台，民進黨身為執政黨，不思考透過改善兩岸關係，降低對岸軍事威脅，反而到處逼人表態、藉機抹紅，在質詢新北市長侯友宜時公開踢了鐵板、大鬧笑話，刑警出身的侯友宜，多次在槍林彈雨間緝捕不法，保護民眾生命財產安全，還要被只會用嘴「抗中保台」的何博文思想審查，又讓人看穿民進黨執政只會扣帽子跟抹紅的一貫伎倆。

趙少康指出，光用嘴抗議中共軍機擾台的用處不大，民進黨一面高舉抗中保台大旗，卻又怕失去年輕票源，不敢把「募兵為主、徵兵為輔」的兵役制度改回全面徵兵，也不敢把4個月役期延長，導致軍中「媽寶兵、缺兵」問題頻傳，還出現「官比兵多」的荒謬狀況，2018年的國防部的軍力報告更直指全募兵制比預期更昂貴，使有限的國防預算更吃緊。

趙少康提到，民進黨與其逼別人表態，不如發動支持者一起熱血響應募兵，擴充國軍兵力規模，不只可以解決戰鬥部隊缺額問題，還能提高兵源素質，不要只是嘴上抗中保台，蔡英文有817萬支持者，在全面執政下，宣傳資源與管道多如牛毛，只要每位民進黨民代都認養2%的「募兵責任額」，只要2%的民進黨支持者從軍報國，就能召募到16萬兵員，大幅滿足國防戰力需要，請蔡英文用最受年輕人喜愛的文青語言動之以情，發起青年從軍運動。

趙少康還說，大家同在台灣這片土地上，怎麼會不愛台灣？每個人在各自崗位上兢兢業業，為台灣的經濟、環境努力，就是以實際行動愛台灣，民進黨到處扣人紅帽，不會讓台灣更團結、和諧、繁榮。

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