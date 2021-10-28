出戰贏回中二立委？　林靜儀：尊重基進夥伴和民進黨中央評估

▲林靜儀（中）卸任立委職務後，仍頻頻透過社群平台針砭時事。（資料照／立委陳素月競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選，藍綠陣營由誰出戰尚未明朗，綠營方面，27日有多名總統府國策顧問聯名向民進黨主席、總統蔡英文推薦民進黨前立委林靜儀，新系台中市議員陳世凱28日上午也表態願挺林參選。對此，林靜儀透過臉書表示，中二選區在2019年由基進黨與民進黨一起打拼，更是台灣基進立委陳柏惟團隊努力耕耘了近兩年的地方，一切尊重應基進的夥伴和民進黨黨中央的評估。

包括李茂盛、湯文萬等7名總統資政、國策顧問及行政院顧問，昨天上午聯名向蔡英文共同推薦林靜儀參選立委補選，盼蔡英文徵召林靜儀參戰；過去曾多次參選中二選區立委選舉的陳世凱今也表示，願支持林靜儀參選立委補選。

對此，林靜儀回應，謝謝政治上的各位前輩，包括資政與國策顧問和在地非常優質的議員夥伴陳世凱對她的肯定，之前在政治工作時承蒙大家指導甚多；過去這一年多能夠在疫情時提供我微薄的專業意見，若對國家人民有所協助，是她身為醫療工作者的榮幸。

林靜儀也說，媒體朋友抱歉，她正在線上會議暫時無法回應；就如同她在政論節目上表示的，中二選區在2019年由基進黨與民進黨一起打拼，更是陳柏惟團隊努力耕耘了近兩年的地方，一切尊重應基進的夥伴和民進黨黨中央的評估。