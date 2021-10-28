綠營新系議員開第一槍　力挺林靜儀投入中二選區補選

▲林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區於三個月內要進行補選，兼任民進黨主席的總統蔡英文將親自徵召，確定人選。對此，新潮流系的民進黨市議員陳世凱今（28）日在臉書表態，力挺前立委林靜儀參選。

陳世凱表示，「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。一個人即使再有能力，路途中都需要夥伴、需要志同道合的夥伴相互扶持參與。」

陳世凱說，林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義執言的女性。在她在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層，疫情期間，也經常在社群媒體上，以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊，對國內外時事也多有見解，無論是在政策的推動、掌握及溝通，都是相當優秀的人才。

陳世凱認為，如果基進黨的夥伴與陳柏惟也能認同，願意向大家推薦林靜儀醫師，參與台中第二選區立法委員補選。在這場立委補選中，自己將會扮演強力助攻手！

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