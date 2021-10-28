罷免門檻太低？　林為洲批民進黨：選輸就在喊改規則

▲林為洲批民進黨檢討罷免門檻是「選輸就在喊改規則」。（圖／翻攝林為洲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前遭到罷免，引起政壇熱議。國民黨立委林為洲28日批評，民進黨在陳柏惟被罷免後檢討罷免門檻，「因人設事，因事立法」的嫌疑昭然若揭「選輸就在喊改規則」。

林為洲今在臉書表示，積怨已久的民意終擰成一股力量，在台中市第二選區投下對於台灣基進立委陳柏惟的考驗與不信任，讓不適任的政治人物為自己的荒腔行徑負責。然而隨即而來的是執政黨鋪天蓋地對於選罷法修法的檢討聲浪，認為25％的罷免門檻過低，導致許多偏綠政治人物紛紛中箭落馬，急須檢討。

林為洲質疑，今天民進黨所面臨的局面，不就是2016年一手主導修法而成？不曾是你們口中高喊的人民的勝利？卻在選輸後又再拋出修法的構想。修法與否，朝野各黨應慎重商討，目前仍有其他的罷免案聯署正在進行，不論執政黨立委抑或是內政部，此時若是提出修改相關規則，「因人設事，因事立法」的嫌疑昭然若揭，到時罷免案若成案，究竟適用舊法還是新法恐又是一番爭論。

林為洲強調，面對台中市第二選區3個月內將舉行的立委補選，各方人馬角逐，執政黨勢必推派強棒收復失土，但是否會與12月18日的公投合併投票仍是未知數。起初面對外界質疑為何罷免不與公投同日舉行，避免選務和資源的浪費，也是因為中選會主委李進勇表示，依法沒有明文規定兩者必須同時辦理，且一案對人，一案對事，性質不同。

林為洲認為，事實眾所皆知，公投的結果將影響執政根基，所以民進黨處心積慮想降低投票率。而此次補選，民進黨是否會為了拉高補選投票率，讓自家候選人有機會奮力一搏，一改先前不得合併投票的立場？當然4大公投與立委補選一併舉行是順應民心，但請不要到時立場前後相悖，自打臉而不自知。