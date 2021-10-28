出遊排親子行程　怨男友偏心「我跟女兒只能擇一」：給前妻不好嗎

▲女友覺得男友偏心，都只愛女兒不在乎她。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友離婚之後，認識了一名女子並進而交往，但女子不懂男網友為何要爭女兒的監護權，認為小孩給前妻就好，並責備對方「放太多心思在女兒身上」，每次出門都排親子行程，一切以女兒的意見為優先，讓女子忍無可忍直言「我跟你女兒只能選一個，不然就分手」，而男子的回答讓眾人都大讚拍手。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，轉發對話紀錄的截圖，女生開口問「為什麼堅持要爭女兒的監護權，小孩給前妻不好嗎？」認為男朋友花太多心思在女兒身上，每次出門都是去女兒能玩的地方，旅行過夜也是安排親子行程，「你女兒幼稚園畢業典禮，你可以為她請假，我生日你卻不能請假陪我1天」。

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女子氣得直呼「我到底算什麼？」男子無奈道出一句「我不想跟妳吵這個」，沒想到女子下秒竟然提出，妳要爭監護權把小孩留在我身邊，我絕不會同意，「我跟你女兒只能選一個，不然我們就分手」。男子看完訊息後，過了四分鐘便回復「好！」表示要跟該女子分手。

▲女友要男網友在孩子跟自己之間選一個。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，引起網友們討論，「他需要跟他一起愛女兒的另一半，而不是要愛另一半」、「愛屋及烏是必要的，我是男人我也選小孩」、「生下她就是要對她完全負責，大人的事沒必要影響孩子的人生，老爸做的好」、「支持你」、「孩子永遠都是無辜的」、「女兒在爸爸心中的地位，是不可撼動的」。

不過，也有網友表示，「如果無法兼顧，你還是好好顧女兒，也別浪費對方的青春，別把人家的愛當理所當然」、「我這邊建議分手吧，女生要的是可以認真陪她談戀愛的人，男生需要的是先好好跟孩子過生活，日子過好才有閒暇時間來照顧感情，感情需要經營的，不然你找個保姆就好」、「這男人也自私吧，別人沒義務連不屬於自己的小孩一起愛，既然你無法做到兩者平衡，那就彼此放生好了」。