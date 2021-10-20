阿嬤煮的飯有「燒肉味」！他拆開電子鍋驚見「真相」...6000人秒崩潰

▲阿嬤的電子鍋內藏驚人秘密。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同）

圖文／CTWANT

許多長輩生活節儉，即便家中電器已老舊不堪，只要還能使用，就捨不得丟棄。近日有網友把阿嬤平常使用的電鍋拆解，發現底下積滿灰塵和壁虎乾屍，忍不住笑說「阿嬤煮的飯就是特別的香」。畫面曝光後，大批網友傻眼直呼「好噁心喔」、「好多壁虎」、「煙燻壁虎飯」、「還好家裡不是這種電鍋」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，只見白色的電鍋邊緣卡滿黃漬，本體和底座之間也出現裂縫，就連開關面板都已經脫落，不難看出已使用相當長一段時間；更可怕的是，男網友把底座拆開一看，赫見裡頭竟藏了一堆壁虎乾屍，讓他當場傻眼，笑稱「阿嬤煮的飯就是特別的香～有燒肉的味道」。

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▲電鍋底部堆滿壁虎屍體。

貼文一出短短1天半已逾6000人按讚，不少網友崩潰留言「這啥鬼啊！超噁的」、「剛還以為是中藥材」、「怎麼有辦法煮成電鍋都是爬蟲？不可思議」、「我要吐了」、「我還放大看，想說怎麼會有肉放在那」、「阿嬤也太省，電鍋要換啦，好可怕」、「好噁，我直接乾嘔，壁虎真的超噁」。

不過，也有人開玩笑說「煎藥需要藥引，這是煮飯要香Q的秘方」、「阿嬤偷藏秘方被發現了」、「快拿去中藥行賣」、「可以拿去泡酒了」、「阿嬤的秘方被你找到了」、「你阿嬤一定不夠疼你，才會鍋子爛成這樣，孫子看到也不會想主動幫忙換新的」、「煮個白飯還加中藥材，粗本喔」、「飯起來順便夾一點肉乾來配，好方便喔！我也要買一台」。

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