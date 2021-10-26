巧遇前任「10年後撞臉男星」　結局神轉！千人嘴角失守：後勁太強

▲原PO形容，前男友就像「頭髮稀疏」的林俊傑。圖與本文無關。（圖／攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

曾經的戀人分開後，若能彼此祝福可說是最好的結局。就有一名女網友發文表示，她日前吃飯巧遇十年前的男友，不過對方的樣貌、穿著早已與當年不同，像是「頭髮稀疏極了的林俊傑」，讓她忍不住祝福對方「再沒有三千煩惱絲」。而原PO生動又細微的描述讓不少網友都笑說，「太有畫面了」、「文筆太好了！結局我超愛」。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到日前吃飯時，她巧遇十年前的男友，而過往的回憶也立刻湧現。兩人交往時，男方曾一次提領萬元，並志得意滿的說「男人身上一定要有一點錢！」面對這驕傲口吻，原PO當時只是連連稱是。

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▲原PO祝福前男友「沒有三千煩惱絲」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

然而幾天前的那次碰面，前任似乎完全變了個人。原PO仔細描述，前男友雖然同樣身形挺拔、英姿颯爽，不過卻穿著洗成荷葉邊的T恤，「40幾歲的娃娃臉，看起來有一種滄桑老態的幼稚，他飄逸稀疏的頭髮變更少了，像是頭髮稀疏極了的林俊傑」。

原PO不確定男方當下有沒有認出她，但她很滿意並深深祝福對方，「希望他能平安喜樂，希望他頭髮越來越少，再沒有三千煩惱絲。」

貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都留言回應，「好壞」、「最後那幾句希望他頭髮越來越少」、「荷葉邊的T恤，太有畫面了」、「少了三千煩惱絲真是最好的祝福」、「結局有祝他禿頭的意味」、「充滿恨意的祝福啊」、「後勁好猛」、「嘴角失守」。

▼原PO的祝福似乎有言外之意。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）