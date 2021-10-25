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強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

記者施怡妏／綜合報導

24日發生規模6.5宜蘭大地震，是近年民眾最有感的一次中型地震，這一震嚇壞了許多人，一名父親分享當時家中的狀況，哥哥本來在滑手機，突然一晃，立刻把手機放下大喊「妹妹過來」，接著就衝向妹妹，張開雙手用肉身護住妹妹，超霸氣的舉動讓爸爸看了超感動，「寶貝哥哥，老爸給你100個讚」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，分享友人臉書上的一則影片，地震當時兩兄妹正在客廳玩手機，突然一個震，9歲的哥哥馬上放下手機大喊妹妹的名字「妹妹過來」，直接衝到沙發，張開雙手將妹妹「抱緊」處理，安撫妹妹的不安。

▲▼ 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲▼哥哥大喊「妹妹過來」，霸氣肉身護妹。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從監視器畫面可以看到，地震當下整個畫面都在晃動，哥哥緊緊抱住妹妹，一刻都不敢放手，妹妹躲在哥哥懷裡，還用手緊抓了一下哥哥的衣服，看得出來妹妹相當害怕，影片的最後也出現媽媽大喊，「寶貝媽媽在這裡」。

爸爸看完這段畫面後感動表示，「6.5級的地震真的不小，連大人都有可能驚慌害怕的搖晃，哥哥下意識是先衝去抱著妹妹，讓我很驚訝又欣慰」，同時也讚賞哥哥的勇敢，「兩兄妹平時打打鬧鬧，哥哥什麼都讓著妹妹，哥哥很常抱怨她，妹妹黏TT又煩人，雖然這樣，但是看得出來哥哥對妹妹的愛護及包容」。

影片曝光後，網友們感動泛淚，「霸氣，過來抱緊處理，好哥哥無誤」、「妹妹結婚的時候一定要播這段影片啊」、「我都紅眼眶了」、「手足之情真的好感人」、「看得我都快哭了，患難見真情」。也有網友提出，「下次記得教他帶著妹妹快往外跑去空曠處」、「真棒，下次教他躲在沙發跟桌子中間，如有倒塌，存活率較高」、「最好還是抱著妹妹躲在大柱子旁會更安全」。

▼網友看了也覺得感動。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」。）

▲▼。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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